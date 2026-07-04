Bugün oyuncak şenliği başlıyor! Çocuklar akın akın ŞOK’a gelecek!
Süper Market devi ŞOK, 4-7 Temmuz tarihleri arasında geçerli olacak yeni aktüel kataloğuyla çocukların dünyasını renklendirecek oyuncak çeşitlerini raflara taşıyor. Her yaş grubuna hitap eden eğitici setler, eğlenceli kutu oyunları, çocukların favori çizgi film karakterlerine ait figürler ve rengarenk bebekler avantajlı fiyatlarla vatandaşlara sunuldu. Aileler için bütçe dostu alışveriş imkanı sağlayan bu sınırlı sayıdaki oyuncaklar, 4-7 Temmuz'da tüm ŞOK mağazalarında alıcılarını bekliyor. İşte detaylar..