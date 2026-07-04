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Yeniakit Publisher
Bugün oyuncak şenliği başlıyor! Çocuklar akın akın ŞOK’a gelecek!

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Bugün oyuncak şenliği başlıyor! Çocuklar akın akın ŞOK’a gelecek!

Süper Market devi ŞOK, 4-7 Temmuz tarihleri arasında geçerli olacak yeni aktüel kataloğuyla çocukların dünyasını renklendirecek oyuncak çeşitlerini raflara taşıyor. Her yaş grubuna hitap eden eğitici setler, eğlenceli kutu oyunları, çocukların favori çizgi film karakterlerine ait figürler ve rengarenk bebekler avantajlı fiyatlarla vatandaşlara sunuldu. Aileler için bütçe dostu alışveriş imkanı sağlayan bu sınırlı sayıdaki oyuncaklar, 4-7 Temmuz'da tüm ŞOK mağazalarında alıcılarını bekliyor. İşte detaylar..

#1
Foto - Bugün oyuncak şenliği başlıyor! Çocuklar akın akın ŞOK’a gelecek!

XL KAMP SANDALYESİ Fiyat: 799 TL PLAJ/PİKNİK SANDALYESİ Fiyat: 349 TL

#2
Foto - Bugün oyuncak şenliği başlıyor! Çocuklar akın akın ŞOK’a gelecek!

ŞOK 50 TL VE ÜZERİ ALIŞVERİŞLERİNİZDE GEÇERLİ KASA ARKASI İNDİRİMLER ÜLKER HOBBY KAKAOLU KREMA 650 G Fiyat: 110 TL HACI ŞAKİR HAMAM KEYFİ KALIP SABUN 4X200 G Fiyat: 129 TL ÜLKER KREMALI BİSKÜVİ SADE 8’Lİ Fiyat: 79 TL ÜLKER GOFRET FINDIKLI/VANİLYA AROMALI 220 G Fiyat: 40 TL PRİL SİRKE ETKİLİ BULAŞIK DETERJANI 1100 ML Fiyat: 79 TL

#3
Foto - Bugün oyuncak şenliği başlıyor! Çocuklar akın akın ŞOK’a gelecek!

YELKENLİ/KÜREKLİ YAZLIK SET Fiyat: 119 TL BARBIE UZUN SAÇLI DENİZ KIZI Fiyat: 599 TL

#4
Foto - Bugün oyuncak şenliği başlıyor! Çocuklar akın akın ŞOK’a gelecek!

ELECTROLUX KURUTMA MAKİNESİ 9 KG Fiyat: 31,999 TL ALTUS 3 PROGRAMLI 13 KİŞİLİK BULAŞIK MAKİNESİ Fiyat: 12,999 TL

#5
Foto - Bugün oyuncak şenliği başlıyor! Çocuklar akın akın ŞOK’a gelecek!

TEFAL PERFECT MIX POWELIX SÜRAHİ BLENDER Fiyat: 6,499 TL TEFAL CHOPPEO RONDO 2 L Fiyat: 3,499 TL

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