Bahçeli tepki gösterdi: Kankama laf söyletmem MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Başkan Erdoğan'ı yıpratmaya yönelik eleştiriler yapanlara tepki göstererek, 'Kankama hiç laf söyletmem' dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Kızılcahamam kampında basına kapalı toplantıda Cumhur İttifakı'nı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı yıpratmaya yönelik eleştirilere 'Kankama laf söyletmem' sözleri ile tepki gösterdi. MHP lideri Devlet Bahçeli, Kızılcahamam kampında basına kapalı yapılan toplantı arasında gazetecilerle bir araya geldi. Basına kapalı toplantıda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik değerlendirmelerde bulunduğunu belirten Bahçeli, "Cumhur İttifakına ve Cumhurbaşkanını yıpratmaya yönelik eleştirilere karşı yanında olduğunu hatırlattığını ve "kankama laf söyletmem dediğini" ifade etti. MHP'nin Kızılcahamam kampında Genel Başkan Yardımcıları Emin Haluk Ayhan Ekonomi, Sadir Durmaz yerel seçim sonuçları ve analizler, Feti Yıldız ise seçim, itirazlar ve tartışmalara ilişkin sunumlar gerçekleştirdi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.