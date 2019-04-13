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Seçim 2019 Sayfası

Bahçeli tepki gösterdi: Kankama laf söyletmem

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Başkan Erdoğan'ı yıpratmaya yönelik eleştiriler yapanlara tepki göstererek, 'Kankama hiç laf söyletmem' dedi.

13 Nisan 2019 Cumartesi 21:44
Bahçeli tepki gösterdi: Kankama laf söyletmem

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Kızılcahamam kampında basına kapalı toplantıda Cumhur İttifakı'nı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı yıpratmaya yönelik eleştirilere 'Kankama laf söyletmem' sözleri ile tepki gösterdi.

MHP lideri Devlet Bahçeli, Kızılcahamam kampında basına kapalı yapılan toplantı arasında gazetecilerle bir araya geldi.

Basına kapalı toplantıda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik değerlendirmelerde bulunduğunu belirten Bahçeli, "Cumhur İttifakına ve Cumhurbaşkanını yıpratmaya yönelik eleştirilere karşı yanında olduğunu hatırlattığını ve "kankama laf söyletmem dediğini" ifade etti.

MHP'nin Kızılcahamam kampında Genel Başkan Yardımcıları Emin Haluk Ayhan Ekonomi, Sadir Durmaz yerel seçim sonuçları ve analizler, Feti Yıldız ise seçim, itirazlar ve tartışmalara ilişkin sunumlar gerçekleştirdi.

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Haber Tarihi: 13 Nisan 2019 Cumartesi 21:44
  1. Devlet Bahçeli
  2. Recep Tayyip Erdoğan

YORUM YAZ

  • babayiitbabayiit1 sa önce
    Allah uzun ömür versin. Er kisi zor günde ortaya cikar.
  • Leventbay Leventbay 1 sa önce
    Kankaaaa... vay anasını be ... adama bak hepten tam oldu
  • ihsanihsan1 sa önce
    Laf söylenemeyecek nesil asrı saadette kaldı.

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