Bahçeli, Süleyman Soylu’nun istifa iddialarına ne dedi?

Son dakika! MHP lideri Bahçeli, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkında çıkan istifa iddialarına çok sert tepki gösterdi. "İçişleri Bakanı yalnız değildir" diyen Bahçeli, "İtibar suikastını kabul etmiyoruz." ifadelerini kullandı. MHP lideri Bahçeli, şunları söyledi: "Bilhassa terörle mücadele alanında ismini altın harflerle yazdıracak İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu'ya yapılan itibar suikastlerini, siyasi linç girişimlerini, zulme varan isnatları kaygıyla izlediğimizi asla kabul etmediğimizi tarihe not olarak düşmek istiyorum. Kim demiş Soylu yalnız diye, kim demiş kimsesiz diye? Vatan ve millet sevgisiyle görevini yerine getiren mert bir devlet adamıdır."

Bahçeli şöyle konuştu” İP'in başkanı anlaşılan yine bilye dağıtmış... İP Başkanı, bizim ve AK Parti'nin HDP'yi şeytanlaştırdığını ifade etmiş. Bu bayan HDP'nin zaten şeytan olduğunu bilmiyor mu? Şeytana açık yada gizli destek çıkmak, bir defa ayan beyan günahkarlıktır. İP'nin HDP'nin dibinde ne işi vardır? İP Başkanı bu iddiasını ispat etmek zorundadır. Kandil ve Pensilyanya arasında İP'ten köprü kuranlar bunun bedelini ağır ödeyecektir. Kürt'ten terörist olmaz! Kürde terörist denmez. Terörist PKK'dır, FETÖ'dür, DEAŞ'tır, DHKP-C'dir. Kürt kökenli kardeşlerimin terörle hiçbir bağlantısı yoktur, var diyen varsa vatan hainidir. İP Başkanı Kürt kardeşlerimizden özür dilemelidir."