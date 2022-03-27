Bahçeli sinyali verdi! Misak-ı Milli'nin şimdi tam zamanı mı?

El Aziz Gazetesi İmtiyaz Sahibi Zeki Geçkil, MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin misyonunu aktarırken Milli Görüş derin devletinin iktidara talimatlarını ilettiği kişi olduğunu söylüyor.

İşte o sebeple Bahçeli'ni ağzından bir şey çıkıyorsa bunların mutlak surette önemli olduğunu bilmek gerekir.

Hatırlanacağı üzere AK Parti iktidarının getirmek istediği Başkanlık Sistemi destek görmeyince rafa kalkmıştı. Ta ki Devlet Bahçeli bir sabah uyandığında Türkiye'ye Başkanlık Sistemi gelmeli, bunun için de destek vermeye hazırız açıklamasında bulununcaya kadar...

Zira Başkanlık Sistemi Erbakan'ın siyasete girdiği ilk günlerden beri Türkiye'de olmasını istediği sistemdi zaten...

İşte Bahçeli'nin 2021 yılında söylediği böyle önemli bir söz daha var henüz gerçekleşmemiş...

'81 Düzce’den hemen sonra 82 Kerkük, 83 Musul demenin hakkının önünde hiçbir güç duramayacaktır' açıklaması...

Aslında 2023'e 8 ay kala zamanı da geldi gibi... Zaten şartlar da oluşuyor.

Irak Meclisi Türkmen Grubu Başkanı ve Irak Türkmen Cephesi (ITC) Kerkük Milletvekili Erşat Salihi yaptığı yazılı açıklamada terör örgütü PKK'nın Kerkük'teki varlığının arttığı uyarısında bulundu.

Açıklamasında, Kerkük'ün kuzeyindeki Şuvan bölgesinde bir araya gelerek kutlamalar düzenleyen terör örgütü PKK mensuplarının artık kent için ciddi tehdit oluşturduğunu ifade ederek bu kutlamaların Irak halkı, hükümeti ve meclisine meydan okuma niteliği taşıdığını belirtti.

Salihi açıklamasında Irak hükümeti ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) Kerkük ve Irak'taki PKK terör örgütünün varlığına son vermek için ciddi adımlar atması ve harekete geçmesi çağrısında bulundu ama o çağrı aslında Türkiye'ye yapılmış bir çağrıdır.

Gazetemiz İmtiyaz Sahibi Zeki Geçkil, Irak'a artık ABD'nin yerine Türkiye'nin yerleşmeye başladığını belirtmiş ve hükümet üzerinde etkisinin arttığını belirtmişti. Yine IKBY'nin de Türkiye ile güçlü ilişkileri olduğuna dikkat çekmişti.

İşte bu sebeple Irak Meclisi Türkmen Grubu Başkanı ve Irak Türkmen Cephesi (ITC) Kerkük Milletvekili Erşat Salihi'nin yaptığı çağrı Türkiye'ye iki yönetim üzerinden bölgeye müdahale etme imkânı sunacağı için çok önemli...

Bahçeli'nin dediği gibi 82 Kerkük neden olmasın?

Kaynak: El-Aziz Gazetesi