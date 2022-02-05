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Gündem Bahçeli seçim için talimat verdi
Gündem

Bahçeli seçim için talimat verdi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, teşkilatın gelecek yıl yapılacak genel seçim ve cumhurbaşkanlığı seçimlerine hazırlıklı olmasını istedi.

Yeniakit Publisher
2022-02-05 12:23:00 -
Bahçeli seçim için talimat verdi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde otelde gerçekleştirilen toplantıda Merkez Yönetim Kurulu, Merkez Disiplin Kurulu üyeleri ve milletvekilleriyle bir araya geldi.

Devlet Bahçeli ve beraberindekiler, toplantı öncesinde Kızılcahamam'daki Ülkücü Şehitler Anıtı'nı ziyaret etti. Anıtta Kuran'ı Kerim okundu, dua edildi. Bahçeli, daha sonra şehitlerin isimlerinin yazılı olduğu Ülkücü Şehitler Anıtı'na karanfil bıraktı. Devlet Bahçeli, Gökbörü Otağı'nda partililerle bir süre sohbet ettikten sonra toplantının yapılacağı otele geçti.

Basına kapalı yapılan toplantının açılışında konuşan Bahçeli, ülke gündemini değerlendirdi. Bahçeli konuşmasında, tüm yöneticiler ve milletvekilleriyle teşkilatın gelecek yıl yapılacak genel seçim ve cumhurbaşkanlığı seçimlerine hazırlıklı olmasını, saha çalışmalarına ağırlık verilmesini, özellikle muhalefetin söylemlerine karşı halka Cumhur İttifakı'nın tezlerinin anlatılmasını istedi.

Yarın sona erecek toplantıda seçim sürecinde hem genel merkez hem teşkilat bazında yapılacak çalışmaların ele alınacağı, ülke sorunlarının değerlendirileceği, ayrıca TBMM'nin bu yılki faaliyetlerinin konuşulacağı belirtildi.

 

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Yorumlar

Bahcesaray ....

Secime hazır olsan ne yapacaksın silinip gideceksiniz erken seçim hemen seçim
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ITRİ

ABD BAŞKANI JOE BIDEN DA SENİN GİBİ DÜŞÜNÜYOR VE DİYOR Kİ ; CHP VE DİĞER MUHALEFET PARTİLERİNE DAHA FAZLA YARDIM ETMEMİZ GEREKİYOR .KEMAL KILIÇDAROĞLU DA ZATEN DURUMA AÇIKLIK GETİRİP HDP İLE BİRLİKTE DOĞU VE GÜNEYDOĞU DA ERMENİ DEVLETİ KURACAĞIZ CHP Lİ SEÇMENLER DE BU DURUMA ALIŞSALAR İYİ OLACAK DİYEREK KONUYU ÖZETLİYOR
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