Bahçeli resti çekti: Hodri meydan

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bugün ilk mitingini gerçekleştirdiği Bilecik'in ardından Eskişehir'de de açıklamalarda bulundu.

Bahçeli, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi üzerinde provokasyonlar tetikleniyor. İzin vermeyeceğiz. CHP zihniyeti mart ayını çok sever. Çünkü demokrasi dışı arayış sevdalısıdır. Bugün 10 Mart Eskişehir'den sesleniyorum, Eskişehir'deyim hodri meydan. Zillet ittifakının tuzaklarını bozacağız. Eğer 31 Mart'ta 24 Haziran'ın rövanşını almak isteyenlere gün doğarsa karşımıza büyük risk, tehlike çıkar. Beka sorunu budur. Milletimizin bize yüklediği tarihi bir vazifedir. Oyun belli ve kirli oyuncular açıktadır" dedi.

Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları şöyle;

İnanıyorum ki cumhur Eskişehir'e sahip çıkacaktır. Diyoruz ki beka için milli karar, Eskişehir için istikrar. Zillet ittifakının çımarıklığına Eskişehir'de mutlaka son vereceğiz. Cumhur İttfakı Eskişehir'in önünü açacaktır. İnanıyorum ki Eskişehir Cumhur İttifakı'nın ilkeleri ile hareket edecektir.

Metal yorgunluğuna hapsolmuş siyasetçilerin devri kapanmalıdır. Eskişehir küllerinden yeniden doğmalıdır.

Yapılanları görmezden gelmeyiz. Çünkü zillet ittifakı gibi inkarcı değiliz. Nöbet sırası Cumhur İttifakı'ndadır. CHP işgal edişmiş, yabancı hayranlarının çekim alanına girmiştir. Hangi vicdan sahibi CHP'nin politikalarını kabul edebilir. Cumhuriyeti kuran CHP nerede bugünkü CHP nerede?

Hangi çıldırmış Türkiye'yi bölmeye gücü yeter? Türkiye'yi hiç bir zalime teslim etmeyiz. Türkiye'de Kürdistan diye bir yer yoktur ve olmayacaktır.

"Kıvırmada üstüne yok"

Dağlarda temizlediğimiz teröristleri belediyelere doldurmaya kimin ne hakkı vardır. Kılıçdaroğlu zoru görünce saklanacak yer arıyor. Kıvırmada üstüne yok. Yüzü var kızarmıyor. Gözü var yaşarmıyor. Kalbi var çarpmıyor. Boş, yalan, kem konuşuyorlar. Cumhur İttifakı Türkiye diyor. Zillet ittifakı Kürdistan diyor. Eskişehir zillete düşmez. Milli bekamızın müdafası Cumhur İttifakı'nın var oluş sebebidir.

"Bu kuşatmayı kırmak zorundayız"

'Beka sorunu yok' diyenler Türkiye düşmanlarının değimenine su taşıyan şuursuzdur. Biz belanın değil bekanın yaşatılmasını istiyoruz. Türkiye çok ciddi bir beka sorunu ile karşı karşıya. Bu kuşatmayı kırmak zorundayız. Dünyanın gözü üzerimizdedir. Kardeşliğimizi, birliğimizi çekemeyenler yine pusuda beklemektedir. Bizim için beka, Türkiye Cumhuriyeti'dir.

Türkiye ile uğraşmak, ihanet borsasından karlı yatırım olduğundan çok sayıda hain sıraya girmiştir. Biz bu hain lobisini biliyoruz. Bu zillete seyirci kalmayacağız. Biz birlik için, gelecek için, istikbal için beka diyoruz. 31 Mart seçimleri yeni sistemin kökleşmesi için istikrar içinde yapılmalıdır. Siyasi kaygı taşımıyoruz. Çünkü milletimize güveniyoruz.

Tükiye üzerinde yeni bir hain deneme planlanıyor. Sokaklar karıştırılmak isteniyor, kutuplaşma bileyleniyor. FETÖ, el avuşturup uygun zamanı bekliyor. Korku ve kuşku tırmandırılıyor.

CHP'ye seslendi: Hodri meydan

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi üzerinde provokasyonlar tetikleniyor. İzin vermeyeceğiz. CHP zihniyeti mart ayını çok sever. Çünkü demokrasi dışı arayış sevdalısıdır. Bugün 10 Mart Eskişehir'den sesleniyorum, Eskişehir'deyim hodri meydan. Zillet ittifakının tuzaklarını bozacağız. Eğer 31 Mart'ta 24 Haziran'ın rövanşını almak isteyenlere gün doğarsa karşımıza büyük risk, tehlike çıkar. Beka sorunu budur. Milletimizin bize yüklediği tarihi bir vazifedir. Oyun belli ve kirli oyuncular açıktadır.

"CHP ENİNDE SONUNDA ÖĞRENECEK"

Cumhur İttifakı 31 Mart'tan da yüzünün akı ile çıkacaktır. Bunun için var gücümüzle çalışacağız. CHP ateşle oyun olmayacağının eninde sonunda öğrenecek.