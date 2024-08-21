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Gündem Bahçeli öyle bir cevap verdi ki Halk TV’nin ağzı bir karış açık kalacak
Gündem

Bahçeli öyle bir cevap verdi ki Halk TV’nin ağzı bir karış açık kalacak

Yeniakit Publisher
2024-08-21 07:48:00 -
Bahçeli öyle bir cevap verdi ki Halk TV’nin ağzı bir karış açık kalacak

MHP lideri Bahçeli, 17-25 Aralık’ın, 15 Temmuz ihanetinin kuluçka evresi olduğunu belirterek, “Ne 15 Temmuz silahlı kalkışmasını ne de 17-25 Aralık kumpasını gündemimizden çıkarmak mümkün değildir” dedi. Bahçeli, bazı iddialara cevaben de Cumhur İttifakı’nın kutlu yürüyüşünü sürdüreceğini vurguladı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhur İttifakı'nın mücadelesine leke sürmek isteyen mihrakların boşa kürek çektiğini ve heveslerinin kursaklarında kalacağını söyledi. Bahçeli, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Önümüzdeki bir yıllık süre zarfında iç kargaşa çıkma riski en yüksek ülke olarak Türkiye'nin gösterildiği bir dönemde Cumhur İttifakı milli güvence, milletin öz güvenidir” dedi.

 

HESAPLAŞMA KAÇINILMAZ

Bahçeli, açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı: "Şunu da özellikle ve tekraren hatırlatmalıyım ki, küresel internet platformlarının, sosyal medya mecralarının, organize çıkar gruplarının, bazı gazete ve televizyonların


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(özellikle Halk TV) Cumhur İttifakı'nda çatlak varmış gibi yaygara koparmaları hüsran içinde hayal kırıklığına uğramaya mahkumdur. Elbette bu odaklarla günü geldiğinde hesaplaşmak kaçınılmazdır. Cumhur İttifakı, Türk ve Türkiye Yüzyılı'nın müjdesi, gelecek nesillerin haysiyet ve heyecan mükafatı olarak kutlu yürüyüşünü sürdürecektir."

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