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Siyaset Bahçeli: Kavala’nın da Demirtaş’ın da yeri cezaevidir
Siyaset

Bahçeli: Kavala’nın da Demirtaş’ın da yeri cezaevidir

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada, Kemal Kılıçdaroğlu’nun geçen hafta grup toplantısında, “Osman Kavala, Selahattin Demirtaş neden hapiste?” diye sorduğunu belirtti.

Yeniakit Publisher
2021-10-21 15:52:00 -
Bahçeli: Kavala’nın da Demirtaş’ın da yeri cezaevidir

Bahçeli, “Her soru kendi içinde bir cevap barındırır ama akıl dağılması yaşayan bu şahıs için bunun bir önemi yoktur. Osman Kavala Sorosçudur, Selahattin Demirtaş teröristtir, teröristin yeri de hukukun üstün olduğu tüm demokratik ülkelerde demir parmaklıkların arkasıdır” değerlendirmesinde bulundu. “Sayın Kılıçdaroğlu, Demirtaş’ın niye hapiste olduğunu grup toplantısında milletvekillerine değil, cesaretin varsa şehit analarına sor, yiyorsa şehit babalarına sor, mertsen dul ve yetim kalan vatan evlatlarının gözlerinin içine baka baka sor” diyen Bahçeli, bir teröristin niye hapiste olduğunu sormanın “teröristin müdafaası” olduğunu dile getirdi.

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