Bahçeli, Katar'ın hediye ettiği uçakla ilgili konuştu
Katar Emiri Al Sani'nin Başkan Erdoğan'a hediye ettiği VIP donanımlı Boeing 747-8 tipi özel uçakla ilgili MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli açıklamalarda bulundu.20 Eylül 2018 Perşembe 15:19
Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Başkan Erdoğan'a Katar Emiri tarafından hediye edilen uçak ile ilgili konuştu.
"ERDOĞAN'IN KABUL ETMEMESİ GEREKİRDİ"
400 milyon dolarlık değeriyle gündeme oturan uçak ile ilgili konuşan Bahçeli şunları söyledi:
''Türkiye Cumhuriyeti Devleti hediye, hibe kabul etmez, uçak ihtiyacı varsa bunun piyasası neredeyse, kendi kaynaklarıyla almayı tercih etmelidir. Ama 'Bana hibe edildi hediye edildi' bu Türk milletinin kabul edeceği bir durum değil. Recep Tayyip Erdoğan'ın da bunu kabul etmemesi gerekirdi diye düşünüyorum.''
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