Bahçeli dünkü sözleri hakkında konuştu: Bundan sonrası hükümetin bileceği iştir

PKK elebaşı Abdullah Öcalan için "umut hakkı" ve eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş için beraat çağrısında bulunan Bahçeli, önerilerinin hayata geçirilmesi konusunda son sözü hükümetin söyleyeceğini kaydetti.

Gazeteci Murat Yetkin’e konuşan Bahçeli, "Anadolu huzura, Öcalan umuda, Ahmetler makama ve Demirtaş yuvasına dönünceye kadar kararımız nettir” çıkışının, Suriye’deki Demokratik Suriye Güçleri ile Suriye Hükümeti arasında varılan anlaşma veya bölgesel gelişmelerle bir ilgisi olup olmadığı sorusuna, "Hayır, Suriye ile alakası yok. Anadolu’da huzur istiyoruz. Bu adımların atılmasını faydalı görüyoruz" yanıtını verdi. Hükümetin bu taleplere nasıl karşılık vereceği konusundaki soruyu ise Bahçeli, "Biz kendi görüşümüzü söyledik. Bunların faydalı olacağını düşünüyoruz. Bundan sonrası hükümetin bileceği iştir" diyerek yanıtladı.

DEM VE PKK’YA DA MESAJ

Yetkin, Bahçeli’nin bu hamlesiyle sadece hükümete değil, aynı zamanda DEM Parti ve PKK kanadına da bir mesaj verdiğini belirtti.

Bahçeli’nin, Öcalan’a "umut hakkı" ve Demirtaş’a beraat isterken, “DEM Parti ve örgütten Öcalan’a saygı göstermelerini, silah bırakma ve örgütü lağvetme sürecini geciktirmemelerini beklediği” ifade ediliyor.

Yetkin yazısında, “MHP yönetiminden kaynaklarla konuştuğumda, Bahçeli’nin tıpkı 22 Ekim 2024’te PKK lideri Abdullah Öcalan’a yaptığı çağrıda olduğu gibi, dünkü çıkışından da çok azının haberli olduğunu öğrendim. Hatta konuşmasının sonundaki o cümleyi, konuşmasının yazılı metnine bile koydurmamıştı” ifadelerini kullandı.