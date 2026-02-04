  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Yurdun batısından sağanak geliyor! Doğu illerinde ise kar kapıda Borsa operasyonu! Çok sayıda gözaltı var Özgür Özel’in kurgu siyaseti Osmaniye’de çöktü! Mağdur dedikleri kadının altından araç filosu çıktı Türk Silahlı Kuvvetleri'nden acı haber! Rahatsızlanan Astsubay Talat Okur şehit düştü Özgür Özel’in depremzede üzerinden yaptığı bu tiyatroyu iyi izleyin! Kirli kumpasın aslı kısa sürede patlak verdi Venezuela'dan Washington'a zeytin dalı! Delcy Rodriguez'den "saygı" vurgulu yeni dönem mesajı Google, İsrail’in Gazze’de yaptığı soykırıma böyle katkı vermiş! İran, Hürmüz Boğazı'nda ABD'ye ait tankere müdahale etti! Sarayda sübyancı temizliği! İngiltere prensi de sübyancı çıktı 'Teslim alınan bölgelerde kalıcıyız'
Gündem Bahçeli dünkü sözleri hakkında konuştu: Bundan sonrası hükümetin bileceği iştir
Gündem

Bahçeli dünkü sözleri hakkında konuştu: Bundan sonrası hükümetin bileceği iştir

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Bahçeli dünkü sözleri hakkında konuştu: Bundan sonrası hükümetin bileceği iştir

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin dünkü grup toplantısında yaptığı ve Türkiye siyasetinde geniş yankı uyandıran açıklamalarının ardından gazeteci Murat Yetkin’in sorularını yanıtladı. Bahçeli, Yetkin’e dünkü sözleri hakkında "Biz kendi görüşümüzü söyledik. Bundan sonrası hükümetin bileceği iştir" demiş!

PKK elebaşı Abdullah Öcalan için "umut hakkı" ve eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş için beraat çağrısında bulunan Bahçeli, önerilerinin hayata geçirilmesi konusunda son sözü hükümetin söyleyeceğini kaydetti.

Gazeteci Murat Yetkin’e konuşan Bahçeli, "Anadolu huzura, Öcalan umuda, Ahmetler makama ve Demirtaş yuvasına dönünceye kadar kararımız nettir” çıkışının, Suriye’deki Demokratik Suriye Güçleri ile Suriye Hükümeti arasında varılan anlaşma veya bölgesel gelişmelerle bir ilgisi olup olmadığı sorusuna, "Hayır, Suriye ile alakası yok. Anadolu’da huzur istiyoruz. Bu adımların atılmasını faydalı görüyoruz" yanıtını verdi. Hükümetin bu taleplere nasıl karşılık vereceği konusundaki soruyu ise Bahçeli, "Biz kendi görüşümüzü söyledik. Bunların faydalı olacağını düşünüyoruz. Bundan sonrası hükümetin bileceği iştir" diyerek yanıtladı.

DEM VE PKK’YA DA MESAJ

Yetkin, Bahçeli’nin bu hamlesiyle sadece hükümete değil, aynı zamanda DEM Parti ve PKK kanadına da bir mesaj verdiğini belirtti.

Bahçeli’nin, Öcalan’a "umut hakkı" ve Demirtaş’a beraat isterken, “DEM Parti ve örgütten Öcalan’a saygı göstermelerini, silah bırakma ve örgütü lağvetme sürecini geciktirmemelerini beklediği” ifade ediliyor.

Yetkin yazısında, “MHP yönetiminden kaynaklarla konuştuğumda, Bahçeli’nin tıpkı 22 Ekim 2024’te PKK lideri Abdullah Öcalan’a yaptığı çağrıda olduğu gibi, dünkü çıkışından da çok azının haberli olduğunu öğrendim. Hatta konuşmasının sonundaki o cümleyi, konuşmasının yazılı metnine bile koydurmamıştı” ifadelerini kullandı.

Diyarbakırlılardan Devlet Bahçeli'ye teşekkür
Diyarbakırlılardan Devlet Bahçeli'ye teşekkür

Gündem

Diyarbakırlılardan Devlet Bahçeli'ye teşekkür

MHP lideri Bahçeli: Bizim çamur zihniyetlere yüzümüz dönük kapımız süngülüdür
MHP lideri Bahçeli: Bizim çamur zihniyetlere yüzümüz dönük kapımız süngülüdür

Gündem

MHP lideri Bahçeli: Bizim çamur zihniyetlere yüzümüz dönük kapımız süngülüdür

Arınç bir öyle bir böyle! Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli'yi, Hz. Ömer ile Nurşirevan’a benzetti
Arınç bir öyle bir böyle! Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli'yi, Hz. Ömer ile Nurşirevan’a benzetti

Gündem

Arınç bir öyle bir böyle! Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli'yi, Hz. Ömer ile Nurşirevan’a benzetti

İran hakkında korkunç iddia: Kadın, erkek, çocuk ayırmadılar! Protestoculara tecavüz edip yaktılar
İran hakkında korkunç iddia: Kadın, erkek, çocuk ayırmadılar! Protestoculara tecavüz edip yaktılar

Dünya

İran hakkında korkunç iddia: Kadın, erkek, çocuk ayırmadılar! Protestoculara tecavüz edip yaktılar

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Hüsnü Aslanoğlu

Bir hukuk devletinde, mahkumiyeti kesinleşmiş, hükmü verilmiş suçluların siyaseten tahliye edilmeleri teklif dahi edilemez. Bahçeliyi şiddetle kınıyorum.

asker

tavizlerin sonu gelmez ondan sonrada topraga sira gelir
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23