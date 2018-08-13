Bahçeli davet etmişti... İP'li vekil Hayati Arkaz, kararını verdi!

Meclis'in açılış oturumunda Genel Kurul'da MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin elini öptüğü için İP'te krize neden olan İstanbul Milletvekili Hayati Arkaz, MHP'ye geçti.

Hürriyet'e konuşan Arkaz, Bahçeli'nin bu sabah bizzat arayıp kendisini davet ettiğini belirterek, "Genel Başkanımın ağzından çıkacak her türlü kelam ve söz benim için emirdir. Teklifi şeref ve onurla kabul ettim" dedi.

Arkaz, Hürriyet'e yaptığı açıklamada yaklaşık iki saat önce Bahçeli tarafından aranıp davet edildiğini ve teklifi kabul ettiğini söyledi. Arkaz, kabul gerekçesini şöyle anlattı:

"Biz ülkücüyüz. Camiamızda liderlik çok önemlidir. On yaşımdan beri camianın içindeyim. Bütün ailem, babam dedem... 1969'dan beri içindeyiz. Bahçeli bizim liderimizdir. Genel başkanımın ağzından çıkacak her türlü kelam ve söz benim için emirdir. Teklifi şeref ve onurla kabul ettim. Zaten MHP'nin ve Ülkü Ocakları'nın bütün birimlerinde çalıştım. Ülke meselesinde elimizi taşın altına koyarız. Bu teklif, çok büyük bir onurdur benim için."

'BAHÇELİ BENİM BÜYÜĞÜMDÜR'

İP'in kongresine gitmediğini anlatan Arkaz, Bahçeli'nin elini öpmesi meselesinin abartıldığını belirterek, "Olay çok abartıldı. Bu da benim hoşuma gitmedi. Sonuçta ayrı partilerde olsak da Bahçeli benim büyüğümdür. Büyüklerime karşı saygılı bir insanım. Bizde terbiye önemlidir. Gereken neyse onu yaptım." ifadelerini kullandı.