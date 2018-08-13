0553 313 94 23

Bahçeli davet etmişti... İP'li vekil Hayati Arkaz, kararını verdi!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin elini öptüğü için İP'te krize neden olan İstanbul Milletvekili Hayati Arkaz, Devlet Bahçeli'nin yaptığı davet sonrası MHP'ye geçti.

13 Ağustos 2018 Pazartesi 16:17
Bahçeli davet etmişti... İP'li vekil Hayati Arkaz, kararını verdi!

Meclis'in açılış oturumunda Genel Kurul'da MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin elini öptüğü için İP'te krize neden olan İstanbul Milletvekili Hayati Arkaz, MHP'ye geçti.

Hürriyet'e konuşan Arkaz, Bahçeli'nin bu sabah bizzat arayıp kendisini davet ettiğini belirterek, "Genel Başkanımın ağzından çıkacak her türlü kelam ve söz benim için emirdir. Teklifi şeref ve onurla kabul ettim" dedi.

Arkaz, Hürriyet'e yaptığı açıklamada yaklaşık iki saat önce Bahçeli tarafından aranıp davet edildiğini ve teklifi kabul ettiğini söyledi. Arkaz, kabul gerekçesini şöyle anlattı:

"Biz ülkücüyüz. Camiamızda liderlik çok önemlidir. On yaşımdan beri camianın içindeyim. Bütün ailem, babam dedem... 1969'dan beri içindeyiz. Bahçeli bizim liderimizdir. Genel başkanımın ağzından çıkacak her türlü kelam ve söz benim için emirdir. Teklifi şeref ve onurla kabul ettim. Zaten MHP'nin ve Ülkü Ocakları'nın bütün birimlerinde çalıştım. Ülke meselesinde elimizi taşın altına koyarız. Bu teklif, çok büyük bir onurdur benim için."

'BAHÇELİ BENİM BÜYÜĞÜMDÜR'

İP'in kongresine gitmediğini anlatan Arkaz, Bahçeli'nin elini öpmesi meselesinin abartıldığını belirterek, "Olay çok abartıldı. Bu da benim hoşuma gitmedi. Sonuçta ayrı partilerde olsak da Bahçeli benim büyüğümdür. Büyüklerime karşı saygılı bir insanım. Bizde terbiye önemlidir. Gereken neyse onu yaptım." ifadelerini kullandı.

 

Haber Tarihi: 13 Ağustos 2018 Pazartesi 16:17
  1. İstanbul
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

  • faynurfaynur19 dk önce
    dua etsin vekil sayısının artmasına ihtiyacımız var yoks abunlarla tekrar bir yola girilmez
  • Yunus16Yunus1634 dk önce
    ÜLKÜCÜLER GELSİN ( BİR ELİN PARMAK SAYISINI GEÇMEZ) FETÖ CÜLER YERİNDE IYI ) DURSUN
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Siyonist İsrail bir ayda 520 Filistinliyi gözaltına aldı
  1. Siyonist İsrail bir ayda 520..
  2. Korktuğu için ameliyat olmadı! 30..
  3. Rus asıllı kadın Kelime-i Şehadet..
  4. Kurban pazarında sahte paraya dikkat!
  5. AK Parti 17 yaşında!
  6. UEFA'dan Türk hakemlere görev
  7. Bu ilde ilk kez bir müftü nikah kıydı
  8. Azerbaycan da Türkiye'den emin!
  9. HSK, ByLock kullanan savcıyı görevden..
  10. Başkan Erdoğan'dan Beştepe'de önemli..
  11. Erkeğin eşi için kurban kesmesi..
  12. Pompalı tüfeklerle site güvenliğine..
  13. Bahçeli'nin elini öpen İYİ Parti..
  14. Kurban kesmek kimlere vaciptir?
  15. Atiba, futbol oynamak istediği ülkeyi..
  16. GDO’lu besinlere dikkat!
  17. Görme yetilerini kaybedebilirler! 9..
  18. Trafik kazasında acı tesadüf! Görünce..
  19. Hamaney'den Trump'ın teklifine sert..
  20. Seferi kimse kurban kesebilir mi?
Kur krizini yedi yıl önceden tahmin etmişti... Küresel bir çöküş bekliyor
Kur krizini yedi yıl önceden tahmin etmişti... Küresel bir çöküş bekliyor
Türkiye'nin büyük devlet refleksi göstermesi ABD'yi rahatsız etti
Türkiye'nin büyük devlet refleksi göstermesi ABD'yi rahatsız etti
Akıllı telefon kullananlar dikkat! Artık bunu yapmayın
Akıllı telefon kullananlar dikkat! Artık bunu yapmayın
Milli duruş: Merter esnafı doları 4 TL'ye sabitledi!
Milli duruş: Merter esnafı doları 4 TL'ye sabitledi!
ABD'yi şoke eden tepki: Kritik dolar hamlesi
ABD'yi şoke eden tepki: Kritik dolar hamlesi

Günün Karikatürü

Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
İran basını Başkan Erdoğan'ı konuşuyor! Sözleri büyük yankı uyandırdı
İran basını Başkan Erdoğan'ı konuşuyor! Sözleri büyük yankı uyandırdı
Meral Akşener'e cevap gecikmedi: Yavaş ol bakalım!
Meral Akşener'e cevap gecikmedi: Yavaş ol bakalım!