Bahçeli canlı yayında açıkladı! "Mesut Yılmaz TBMM'de beni ziyaret etti ve..."

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Habertürk TV, Show TV ve Bloomberg HT ortak canlı yayınında Didem Arslan Yılmaz’ın sorularını yanıtladı. Bahçeli gündeme dair görüşlerini anlattığı programda 15 Temmuz gecesinden Yenikapı'ya uzanan 'Cumhur İttifakı' ruhunu örnekleriyle anlattı.

MHP Lideri Bahçeli, Mesut Yılmaz'ın koalisyon döneminde kendisine 'Cumhurbaşkanı olmak' için geldiğini ilk kez açıkladı.

"Sayın Mesut Yılmaz ‘Cumhurbaşkanı olmak istiyorum’ dedi"

Koalisyon döneminde yaşadığı olayı anlatan Bahçeli, "Anavatan Partisi Genel Başkanı sayın Mesut Yılmaz Bey, dönemin İçişleri Bakanı Rüştü Kazım Yücelen Bey'le bir görüşme isteğini bize bildirdi. 23 Nisan resepsiyonunda, Meclis'te şimdi CHP'nin Grup odası olarak MHP'nin grup odasında ben oturuyordum. Kazım Rüştü Bey, 'Ben müsaade istiyorum' dedi, çıktı. Sayın Mesut Bey oradda kendisinin Ankara'da ikamet ettiği binada partisinin üst yönetiminde bulunan değerli şahsiyetlerin bir araya gelerek kendisinin Cumhurbaşkanı olmasını istediğini söyledi. O da MHP Genel Başkanı'nın kanaatini almak istiyorum diyor. 'Ben de MHP'nin kanaatini alayım ondan sonra karar verelim dedim' diye konuştu. Ben de kendilerine nazik bir üslupla zatı alinizin hakkıdır ama böyle bir durumda size oy veremem dedim. Koalisyonda bir şeyler yapacaksınız. Böyle bir durum karşısında sayın Mesut Yılmaz Bey'i takdir ettiğim nokta burası oldu. Bunu bir alınganlık haline getirmedi. Koalisyonda uyumsuz hale getirmedi." dedi.