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Siyaset Bahçeli bugün erken seçim çağrısı mı yapacak?
Siyaset

Bahçeli bugün erken seçim çağrısı mı yapacak?

MHP'nin Ankara Kızılcahamam'da düzenlenen toplantısında, haziranda yapılacak seçimin hac mevsimi, üniversite sınavı ve okulların kapandığı tarihe denk geldiği vurgulandı. MHP Genel Başkan Yardımcısı, E. Sehim Yalçın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bugün MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin bir basın toplantısı düzenleyeceğini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2023-01-15 00:26:00 -
Bahçeli bugün erken seçim çağrısı mı yapacak?

MHP'nin Kızılcahamam'daki toplantısında seçim tarihinin güncellenmesinin sağlayacağı fayda değerlendirildi. 2. oturumda, haziranda yapılacak seçimin hac mevsimi, üniversite sınavı ve okulların kapandığı tarihe denk geldiği vurgulandı.

2023 seçimlerine kısa bir süre kala MHP MHP'nin Kızılcahamam'daki toplantısında "seçim" ve "dış politika" konularında sunumlar yapıldı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, Merkez Disiplin Kurulu (MDK) ile Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyeleri ve milletvekilleriyle seçim çalışmalarını değerlendirmek üzere bir araya geldiği Kızılcahamam'da basına kapalı düzenlenen toplantıların bugünkü bölümü sona erdi.

Seçimin erkene alınması üzerinde duruldu

Toplantının ikinci oturumunda, MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız seçim işleri ve seçim mevzuatı konusunda detaylı sunum yaptı.

Seçim tarihinin güncellenmesinin sağlayacağı faydanın değerlendirildiği oturumda, haziranda yapılacak seçimin hac mevsimi, üniversite sınavı ve okulların kapandığı tarihe denk geldiğine işaret edildi.

Oturumda, Giresun Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yalçın Sarıkaya da Türk dış politikası konusunda sunum gerçekleştirdi. Sarıkaya, Suriye, Kafkasya, Balkanlar ile Rusya ve Ukrayna savaşına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Toplantının yarınki oturumunda genel değerlendirme yapılacak.

Toplantı öncesinde MYK ve MDK üyeleri ile milletvekillerine, "2023 yılında birlikte yapılacak cumhurbaşkanı ve milletvekili genel seçiminde il ve ilçe başkanlıkları ve eğitmenler için hazırlanan seçim rehberi" kitapçığının dağıtımı yapıldı.

Semih Yalçın basın toplantısı olacağını açıkladı

MHP Genel Başkan Yardımcısı, E. Sehim Yalçın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli 15.01.2023 tarihinde saat 12.00’de Kızılcahamam Patalya Otelde Basın Toplantısı düzenleyecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." dedi.

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