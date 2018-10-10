Bahçeli bizzat açıkladı: Siyasi kombin yapabiliriz!

AK Parti ile MHP arasında Cumhur İttifakı görüşmelerine ilişkin dün ilk adım atılmış, Numan Kurtulmuş, “Son derece verimli ve yapıcı oldu. Ortak, mutabık görüşlerimiz var, toplantıların devamı için prensip kararına vardık” demişti.

Habertürk'ün haberine göre; MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ittifaka ilişkin açıklama yaptı. Devlet Bahçeli, "İttifakta siyasi kombin modelini hayata geçirebiliriz. Yasal zemin olmadığından konuşarak siyasi kombin yapabiliriz" dedi.

"Yeniden bir araya geleceğiz"

AK Parti ile MHP arasında yerel seçimde yapılacak ittifak için görüşmelerinde ilk adım atıldı. AK Parti'den Numan Kurtulmuş ile Mehmet Özhaseki, MHP'den Semih Yalçın ile Sadir Durmaz'la bugün bir araya gelmişti. Heyetler arasında yapılan görüşme sonrası Meclis'te ortak açıklama yapılmıştı.

AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş görüşmeye ilişkin, "Yerel seçim ittifakı için hukuki engeller var. İki parti çalışıp bunları aşacağız. Heyetler olarak görüşerek bazı konulardaki teknik çalışmalar sonrası yeniden bir araya geleceğiz. Buradan sonuç alınması yolunda hareket edeceğiz" demişti. Sözlerine devam eden Kurtulmuş," Son derece verimli, yapıcı ve açık sözlü bir görüşme ortamında, toplantıların bundan sonraki süreçte de devam etmesi şeklinde prensip kararına vardık" ifadelerini kullanmıştı.