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Gündem Bahçeli Altınok’a koltuğunu verdi
Gündem

Bahçeli Altınok’a koltuğunu verdi

Yeniakit Publisher
2024-02-11 19:11:00 -
Bahçeli Altınok’a koltuğunu verdi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli 31 Mart Yerel Seçimleri’nde Cumhur İttifakı’nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok’a tam destek verdi. Partisinin Ankara'daki seçmen iletişim merkezi açılış törenine katılan Bahçeli, "Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız Sayın Turgut Altınok’tur. Sayın Altınok işinin ehli, Ankara’nın sevdalısıdır” dedi ve Altınok’a koltuğunu verdi. Bahçeli, Altınok’a, “Koltuğa oturdun Allah’ın izniyle kalkmayacaksın” sözlerini söyledi.

Cumhur İttifakı bir kez daha kenetlenmiş görüntüsünü yineledi. MHP'nin Ankara'daki Seçmen Merkezi Açılış Töreni'nde Cumhur İttifakı'ndan birlik ve beraberlik görüntüleri sergilendi. AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, Cumhur İttifakı ABB Adayı Turgut Altınok ve MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin samimi dakikaları, ittifaka olan güveni gözler önüne serdi.

ALTINOK'A KOLTUĞUNU VERDİ

Açılış konuşmalarının ardından toplu fotoğraf çekimine geçtikleri sırada MHP lideri Bahçeli'nin Altınok'a koltuğunu verdiği dakikalar dikkat çekti. Altınok'un oturmamasına rağmen Bahçeli defalarca kez ısrar ederek Cumhur İttifakı ABB Adayı Altınok'a koltuğunu verdi.

BAHÇELİ: ALTINOK İŞİNİN EHLİ, ANKARA SEVDALISIDIR

Turgut Altınok'a övgü dolu sözler sarf ederek adaylığına tam destek veren Bahçeli, "31 Mart'ta Ankara belini doğrultmalıdır. Sadece Ankara'yı düşünen, sadece Ankara'yı kalbinde taşıyan, sadece Ankara için çalışıp üreten, vatandaşlarımızın derdiyle dertlenip sevinciyle sevinen, Türk ve Türkiye Yüzyılı hedefleriyle kenetlenen bir belediyecilik vizyonu başkentimizi inanıyorum ki şaha kaldıracaktır. İşte o Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız da Sayın Turgut Altınok'tur. Sayın Altınok işinin ehli, Ankara'nın sevdalısıdır. Gölbaşı'ndan Etimesgut'a, Polatlı'dan Ayaş'a, Kalecik'ten Keçirören'e, Kahramankazan'dan Yenimahalle'ye, Sincan'dan Beypazarı'na, Çankaya'dan Mamak'a, Çamlıdere'den Çubuk'a, Elmadağ'dan Evren'e, Güdül'den Haymana'ya, Akyurt'tan Bala'ya, Altındağ'dan Nallıhan'a, Kızılcahamam'dan Pursaklar ve Şereflikoçhisar'a, yani Ankara'nın tamamına Cumhur İttifakı mührünü vuracaktır" şeklinde konuştu.

 
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