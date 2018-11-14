Bahçeli, Akşener ve CHP’den aynı ağız

Muhalefet partisi liderleri, grup toplantılarında yaptıkları konuşmalarda Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’ın Kadir Mısıroğlu’nu insani duygularla yaptığı ziyaretini diline doladı. Erbaş’ın ziyaretini “İnsani duygularla ne ilgisi var?” diyerek anlam veremeyen Kılıçdaroğlu, “Hadi sen gittin; altında makam araban, üstünde resmi kıyafetin, cübben var. Resmi kıyafetle gidiyorsan, Diyaneti temsilen gidiyorsun sen oraya. Sen bunu bilmiyorsan o koltuğu derhal ama derhal terk et” ifadelerini kullandı. Kılıçdaroğlu’nun bu sözleri üzerine salonda bulunanlar, “Diyanet istifa” şeklinde slogan attı.

Bahçeli de koroya katıldı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin de grup toplantısında Diyanet İşleri Başkanı Erbaş’ın Kadir Mısıroğlu’nu ziyareti vardı.

Atatürk üzerinden cumhuriyetle hesaplaşıldığını savunan Bahçeli, “Bir çukur şahsiyete geçmiş olsun demek, bunu da milletimize kafa tutar gibi ulu orta yapmak fesli münafığı manen onaylamak, yanında olmak, arka çıkmak değil midir?” ifadelerini kullandı. Bahçeli şunları söyledi:

“Türk milletinin ortak değerlerine saldıranlara maneviyatımızda cevaz yoktur, yer yoktur, hoşgörü olamayacaktır. Hangi kurumuş vicdan, hangi satılmış ruh, hangi işgal artığı varsa duysun ve bilsin ki Gazi Mustafa Kemal Atatürk milletimizin ortak değeridir. Bu gerçek değişmeyecektir. Ancak, Atatürk üzerinden, Anıtkabir’e gelen kalabalıklar gerekçesiyle yeni bir karşıtlık oluşturmaya, yeni bir güç devşirmeye de hiç kimse heves etmemelidir. Bu yolun sonu karanlıktır, çıkmazdır, hüsrandır, buhrandır. Tartışmaların göbeğindeki Diyanet İşleri Başkanı’nın kendi durumunu gözden geçirip erdemli davranış içinde hareket etmesi ve gereğini derhal yapması samimi tavsiyem ve temennimdir.”

Kurtçuklar göndermesi

Bahçeli’nin eleştirilerine Alparslan Türkeş’in “Muhterem Kardeşim” satırlarıyla başlayan mektubuyla cevap veren Kadir Mısıroğlu, “Başbuğ ‘Muhterem Kardeşim’ derken, partiye sızan sahte kurtçuklar ‘müptezel’ diyor... Yazık...” diyerek cevap verdi.

Akşener incinmiş!

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise, grup toplantısındaki konuşmasında, Erbaş’a tepkisini, “10 Kasım günü milletimizle alay eder gibi fesliye yaptığı ziyareti duyurdu. Sayın Cumhurbaşkanı tarihi, dizilerden ve o fesli nasipsizden öğreniyorsunuz. Bu bizi incitiyor” ifadesini kullanarak, Erbaş’ın görevden alınması gerektiğini savundu.