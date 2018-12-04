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Bahçeli, AK Parti'ye mi oy verecek?

MHP’de 31 Mart yerel seçimlerinde aday gösterilmeyen Ankara'da, Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kime oy vereceği tartışması başladı.

04 Aralık 2018 Salı 01:43
Bahçeli, AK Parti'ye mi oy verecek?

31 Mart 2019 Yerel Seçimleri’nde İstanbul, Ankara ve İzmir’de AK Parti’nin belediye başkan adayını destekleme kararı alan MHP’nin Genel Başkanı’nın Ankara’da kullanacağı oyunun akıbeti ise tartışma konusu oldu. 

Parti içinde ‘Kendi partisine oy vermeyen genel başkan mı olur?’ söylentileri kulaktan kulağa yayıldığı belirtilirken, Bahçeli’nin ise nasıl bir yol izleyeceği ise merak konusu.

Oyunu memleketinde kullanabilir

24 Haziran Genel Seçimleri’nde oyunu Ankara Anıttepe Ortaokulu’nda kullanan Bahçeli, değişiklik başvurusu yapmadığı takdirde yüksek ihtimalle yine aynı okulda oyunu kullanacak. Ancak Bahçeli’nin parti içi tartışmalara maruz kalmamak için oyunu memleketi Osmaniye’de de kullanabileceği ifade ediliyor. 

Kaynak: Millî Gazete 

Haber Tarihi: 04 Aralık 2018 Salı 01:43
  1. İstanbul
  2. Ankara
  3. İzmir
  4. Osmaniye
  5. Milliyetçi Hareket Partisi
  6. MHP

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