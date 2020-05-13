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Aktüel

Bahçeden kenevir, evden esrar çıktı

Muğla’nın Milas ilçesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği’nce gerçekleştirilen operasyonda kenevir ve esrar ele geçirildi.

Yeniakit Publisher
2020-05-13 02:24:29 -
Bahçeden kenevir, evden esrar çıktı

Muğla’nın Milas ilçesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği’nce gerçekleştirilen operasyonda kenevir ve esrar ele geçirildi.


Milas’ta kenevir yetiştirildiği istihbaratını alan Milas Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri tarafından tespit edilen bir ikamete Milas Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde operasyon düzenlendi.


İkametin bahçesinde yapılan aramada bir miktar ekili kenevir ve esrar ele geçirilirken, F.Ö. adlı şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

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