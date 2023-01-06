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Tarım Bahçe’de telli terbiye sistemli üzüm bahçesi kuruldu
Tarım

Bahçe’de telli terbiye sistemli üzüm bahçesi kuruldu

Osmaniye’nin Bahçe İlçesinde, telli terbiye sistemli üzüm bahçesi tesisi demonstrasyonlarının kurulumu tamamlandı.

Yeniakit Publisher
2023-01-06 23:02:00 -
Bahçe’de telli terbiye sistemli üzüm bahçesi kuruldu

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen, Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi çerçevesinde her bir çiftçiye 3,5 dekar olmak üzere toplam 5 yatırımcıya 17,5 dekar üzüm bağı demonstrasyonu kuruldu. 5 çiftçi yararlandığı program çerçevesinde, üzüm bağlarının ilçeye bağlı Kaman, Aşağı Kardere ve Yukarı Kardere köylerinde kurulduğu belirtildi.

Telli terbiye sistemli üzüm bahçesi tesisi demonstrasyonunun toplam bütçesinin 1 milyon 138 bin 575 TL olduğu, sertifikalı asma fidanı, destek sistemi yapımı, damlama sulama sistemi kurulumu ve ihata tel çit yapımı maliyetinin tamamının projeden karşılandığı belirtildi.

Demonstrasyonlarda ise Kabarcık, Hönüsü, Royal, Red Globe ve Trakya İlkeren çeşitlerine yer verildiği aktarıldı.

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