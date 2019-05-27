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Bahçede ölü bulundular

Kayseri'de yaşlı çift evlerinin bahçesinde ölü olarak bulundu.

27 Mayıs 2019 Pazartesi 06:28
Bahçede ölü bulundular

Edinilen bilgiye göre, Kocasinan ilçesine bağlı Mithatpaşa Mahallesi'nde yalnız yaşayan 78 yaşındaki Mehmet K. ve eşi Zeynep K.'yı kontrole giden yakınları, yaşlı çifti evin bahçesinde yatar vaziyette buldu. Haber verilmesi üzerine olay yerine giden 112 ekipleri yaşlı çiftin hayatını kaybettiğini belirledi ve polis ekiplerine haber verdi.

Acı haberin duyulması üzerine yaşlı çiftin yakınları ve komşuları evin önünde beklerken, Olay Yeri İnceleme ekipleri çiftin ölü bulunduğu bahçede inceleme başlattı.

Yetkililer, olayla ilgili olarak işlem başlattı.

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Haber Tarihi: 27 Mayıs 2019 Pazartesi 06:07
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