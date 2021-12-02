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Kadın - Aile Bahçe bakım Kursu düzenlendi
Kadın - Aile

Bahçe bakım Kursu düzenlendi

Karabük’ün Yenice ilçesine bağlı Şirinköy köyünde kadınlara yönelik gerçekleştirilen Bahçe Bakım Kursunu başarıyla tamamlayan kursiyerlere belgeleri teslim edildi.

Yeniakit Publisher
2021-12-02 21:10:00 -
Bahçe bakım Kursu düzenlendi

İlçeye bağlı Şirinköy köyünde Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Milli Eğitim Müdürlüğü ortaklığında İŞKUR tarafından kadınlara yönelik Bahçe Bakım Kursu düzenlendi. Kurs süresince kadınlara bitkilerin kök, gövde ve yaprak özellikleri ile bölgenin iklim ve toprak koşullarına uygun bitkileri seçilmesi, meyve ve sebzelerin genel özelliklerini ayırt etmesi, bitkisel üretimde karşılaşılan yabancı ot, hastalık ve zararlılarla mücadelede genel yöntemleri uygulaması konularında eğitim verildi.

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Eğitimi başarıyla tamamlayan 20 kadın kursiyere sertifikaları İlçe Kaymakamı Yasin Erdem, Tarım ve Orman İl Müdürü Çetin Ayvalık, İŞKUR İl Müdürü Mustafa Çalış, İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Çorbacı, İlçe Halk Eğitim Müdürü Erol Köseoğlu tarafından verildi.

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