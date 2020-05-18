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Baharla renklenen Çoruh doyumsuz manzaralar vadediyor

Yeniakit Publisher
2020-05-18 11:26:29 -
Baharla renklenen Çoruh doyumsuz manzaralar vadediyor

BAYBURT (AA) - Türkiye'de kış mevsimin sert yaşandığı illerden Bayburt'tan geçen Çoruh Nehri, ilkbaharla birlikte seyrine doyumsuz güzellikler sunuyor.

Bayburt'un Mescit Dağları'ndan doğan ve dünyanın en hızlı akan nehirleri arasında yer alan Çoruh, geçmişe nazaran bu yıl geç gelen baharla canlandı.

Su akışının hızlı olması nedeniyle adrenalin tutkunlarının dikkatini çeken Çoruh Nehri, suyuyla can verdiği arazilerde havaların ısınmasıyla yeşeren ve büyüyen çiçeklerle rengarenk oldu.

Türkiye'de başladığı yolculuğuna Gürcistan'ın Batum şehrinde Karadeniz'e dökülerek sonlandıran Çoruh, vadilerinden geçtiği Soğanlı Dağları'nın beyaza bürünmüş etekleri ve farklı çiçeklerin sunduğu renk cümbüşüyle adeta görsel şölen sunuyor.

Rafting, kano ile nehir kayağı gibi sporları yapan birçok sporcuyu hırçın sularında ağırlayan Çoruh Nehri, ilkbahar döneminde de doyumsuz manzaraları ölümsüzleştiren fotoğrafçıları misafir ediyor.



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