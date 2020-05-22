Baharla doğal güzelliğe büründü ama boş kaldı

Elazığlıların, Ramazan ayı başta olmak üzere bahar ve yaz aylarında yoğun olarak ilgi gösterdiği Cip Barajı’nın çevresine kurulu olan mesire alanı doğal güzelliğe büründü ancak salgın tedbirleri nedeniyle boş kaldı.

Elazığ Belediyesi tarafından girilmez halde iken yapılan çalışma ile vatandaşların vazgeçilmezi haline gelen 1 milyon 524 metrekarelik alana sahip Cip Barajı Mesire Alanı baharın gelmesiyle birlikte ayrı bir güzelliğe büründü.Geçtiğimiz yıl yaşanan yağış yoğunluğu nedeniyle kurumaktan kurtulan baraj gölünün çevresinin yeşile bürünmesi ve çiçeklerin açmasıyla kartpostallık görüntüler ortaya çıktı. Korona Virüs salgını nedeniyle tüm piknik alanları gibi Cip Mesire Alanı’nın da ziyaretçilere kısıtlanması nedeniyle zorunlu olarak boş kaldı.

Öte yandan 333 adet oturma grubu, kamelya, barbekü, cami, kafeterya, spor kompleksi, çeşme, spor sahaları,çocuk parkı, fitness alanları gibi bir çok sosyal donatısı olan mesire alanının belediyeye bağlı ekipler tarafından dezenfekte edildiği, kısıtlamaların kalkması sonrasında vatandaşların kullanımı için hazır hale getirildiği bildirildi.