  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Türkiye karpuz ihracatına hızlı başladı

Kullandırdığı finansman 70 milyar TL’ye yükseldi

Açık havada spor yapanlara 'maske' uyarısı

'Karantina obezitesi'ne dikkat

Petrol devlerinin ilk çeyrek zararı 20 milyar doları aştı
için kalan
Yerel

Baharla doğal güzelliğe büründü ama boş kaldı

Elazığlıların, Ramazan ayı başta olmak üzere bahar ve yaz aylarında yoğun olarak ilgi gösterdiği Cip Barajı’nın çevresine kurulu olan mesire alanı doğal güzelliğe büründü ancak salgın tedbirleri nedeniyle boş kaldı.

Yeniakit Publisher
2020-05-22 11:28:51 -
Baharla doğal güzelliğe büründü ama boş kaldı

Elazığlıların, Ramazan ayı başta olmak üzere bahar ve yaz aylarında yoğun olarak ilgi gösterdiği Cip Barajı’nın çevresine kurulu olan mesire alanı doğal güzelliğe büründü ancak salgın tedbirleri nedeniyle boş kaldı.


Elazığ Belediyesi tarafından girilmez halde iken yapılan çalışma ile vatandaşların vazgeçilmezi haline gelen 1 milyon 524 metrekarelik alana sahip Cip Barajı Mesire Alanı baharın gelmesiyle birlikte ayrı bir güzelliğe büründü.Geçtiğimiz yıl yaşanan yağış yoğunluğu nedeniyle kurumaktan kurtulan baraj gölünün çevresinin yeşile bürünmesi ve çiçeklerin açmasıyla kartpostallık görüntüler ortaya çıktı. Korona Virüs salgını nedeniyle tüm piknik alanları gibi Cip Mesire Alanı’nın da ziyaretçilere kısıtlanması nedeniyle zorunlu olarak boş kaldı.


Öte yandan 333 adet oturma grubu, kamelya, barbekü, cami, kafeterya, spor kompleksi, çeşme, spor sahaları,çocuk parkı, fitness alanları gibi bir çok sosyal donatısı olan mesire alanının belediyeye bağlı ekipler tarafından dezenfekte edildiği, kısıtlamaların kalkması sonrasında vatandaşların kullanımı için hazır hale getirildiği bildirildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 155 m² tripleks ev
Satılık 155 m² tripleks ev

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı