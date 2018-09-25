Baharatlı tavuk ciğeri kızartması nasıl yapılır?
Baharatlı tavuk ciğeri kızartması nasıl yapılır?25 Eylül 2018 Salı 16:56
MALZEMELER
1 kg tavuk ciğeri
Yarım su bardağı beyaz un
Yarım su bardağı galeta unu
1 tatlı kaşığı karabiber
1 tatlı kaşığı köri
1 tatlı kaşığı pul biber
1 tatlı kaşığı kimyon
Tuz
Kızartmak için sıvı yağ
YAPILIŞI
Ciğerler iri kuşbaşı halinde doğrayın. Daha sonra tüm baharatlar beyaz un ve galeta ununun içine katıp karıştırın. Ciğerler yıkanıp iyice süzüldükten sonra, bu unlu karışımın içine atın, her tarafı unla kaplanana kadar harmanlayın.Ardından kızgın yağın içine atıp kızartın. Geniş bir tabakta, istenirse kızarmış patatesle karışık servis edilebilirsiniz.
Afiyet olsun.
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