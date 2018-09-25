Baharatlı tavuk ciğeri kızartması nasıl yapılır?

MALZEMELER

1 kg tavuk ciğeri

Yarım su bardağı beyaz un

Yarım su bardağı galeta unu

1 tatlı kaşığı karabiber

1 tatlı kaşığı köri

1 tatlı kaşığı pul biber

1 tatlı kaşığı kimyon

Tuz

Kızartmak için sıvı yağ

YAPILIŞI

Ciğerler iri kuşbaşı halinde doğrayın. Daha sonra tüm baharatlar beyaz un ve galeta ununun içine katıp karıştırın. Ciğerler yıkanıp iyice süzüldükten sonra, bu unlu karışımın içine atın, her tarafı unla kaplanana kadar harmanlayın.Ardından kızgın yağın içine atıp kızartın. Geniş bir tabakta, istenirse kızarmış patatesle karışık servis edilebilirsiniz.

Afiyet olsun.