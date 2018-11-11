Baharatları saklamanın püf noktaları



Baharatsız yapılan bir yemeğin görüntüsü, kokusu ve tadı pek iç açıcı olmaz. Baharatın tazeliği ve kalitesi yemeğin lezzetini doğrudan etkiler. Bu sebepten dolayı aldığınız baharatları en iyi şekilde muhafaza etmeli, taze taze tüketmelisiniz. İşte baharatları saklama konusunda bilmeniz gerekenler:

Baharatları ısıdan ve ışıktan uzak tutun.

Kapların ağzı sıkıca kapatılmış olması gerekir. Hava almasına imkan vermeyin. Cam kaplar tavsiye edilir.

Baharatlar tazeliğini ortalama 1 sene korur. Eğer oda sıcaklığında baharatları saklarsanız bu süre 6 aya kadar inebilir.

Baharatları asla ısı kaynaklarına yanaştırmayın. Bu ömrünü kısaltır.

Sıcak yaz aylarında hava almayacak şekilde kapatılmış kap içerisinde buzdolabında saklayabilirsiniz.



Serin, kuru ve ışık almayan noktaları tercih edin.