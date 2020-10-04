Bahar yorgunluğu nedir? Bahar yorgunluğunun belirtileri

Mevsim geçişlerine uyum sağlayamayan, zayıf bünyeye sahip kişilerde görülen yorgunluklar, bahar yorgunluğu olarak adlandırılır. Bahar yorgunluğu, bireylerde stres ve uykusuzluk gibi sorunlara neden olur. Peki bahar yorgunluğunun belirtileri nelerdir? Bahar yorgunluğuna neler iyi gelir? Sizler için araştırdık. İşte detaylar...

Bahar yorgunluğunun belirtileri

- Halsizlik

- Sürekli uyku hali

- Baş dönmesi

- Dengesizlik

- Nefes almada güçlük

- Saç dökülmesi

- Ciltte kuruluk

- Ayaklarda soğukluk

Bahar yorgunluğundan korunma yolları

- Ara öğünlerde meyve veya yeşillik tüketilebilir.

- Bol bol su tüketimi bahar yorgunluğuna faydalıdır.

- Gün içerisinde en az yarım saat yürüyüş yapılmalıdır.

- Yağlı besinlerden kaçınılmalıdır.

- B ve C vitamini bakımından zengin besinler tüketilmelidir.

Bahar yorgunluğuna iyi gelen besinler

- Çağla

- Çilek

- Karanfil suyu

- Erik

- Maydonoz

- Biber

- Kereviz

- Brokoli

- Kivi

- Yumurta