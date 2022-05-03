Bahar temizliği nasıl yapılır? Dip köşe bahar temizliği pratik nasıl yapılır? Bahar temizliği önerileri!

Yaşadığınız evi düzene getirmek, evlerinizin güzel ve estetik görünmesini istiyorsanız her zaman temiz ve düzenli tutmaya özen göstermeli ve aile bireylerinin özen göstermesini sağlamanız gerekiyor. Mevsim geçişlerinde temizlik yapmanın ipuçları neler, bahar temizliği nasıl yapılır?

İlk olarak tüm evde yapılması gereken bahar temizliği adımları şu şekilde;

Duvar ve tavanları silin.

Duvardan duvara halılarınızı şampuanla temizleyin

Parça halılarınızı temizlemeye gönderin.

Koltuk döşemelerini buharla temizleyin.

Kapı ve pencere menteşelerini yağlayın.

Ahşap mobilyaları cilalayın.

Perde ve tülleri yıkayın.

Pencere ve camları silin.

Taş ve seramik yüzeyleri temizleyin.

Parkeleri cilalayın/cilalatın.

MUTFAKTA TEMİZLİK

Mutfak temizliği diğer odalara göre biraz detaylı olduğu için ilk olarak oradan başlayabilirsiniz. Mutfak temizliğinde yapacağınız ilk iş boş şişe, kavanoz gibi fazlalıkları toplayıp ortadan kaldırmak olması gerekiyor. Bunları attıktan sonra sırasıyla bunları yapabilirsiniz:

Mutfak tavanını silin.

Fırını temizleyin.

Buzdolabının içini silin.

Mutfak dolaplarının içini boşaltın ve temizleyin.

Raflara asılı mutfak gereçlerini silin.

Kiler dolabındaki yiyeceklerin son kullanma tarihlerini kontrol edin ve ayıklayın.

Derin dondurucunun içini temizleyin.

OTURMA ODASINDA TEMİZLİK

Oturma odasında bulunan koltuklarınızın hepsini güzelce silin.

Oturma odasında kitaplık, dolap, televizyonluk gibi eşyalar varsa onları düzenleyip temizleyin ve yerlerine düzgünce yerleştirin.

Odada bulunan perdeleri yıkayın, halıları kaldırıp yıkamacıya verebilirsiniz. Odada bulunan örtüleri de yıkamak için kaldırın.

YATAK ODASINDA TEMİZLİK

Yatak odasında bahar temizliği yaparken yorganları, battaniyeleri ve kışlık eşyaları yıkayın ve kullanıma hazır hale getirin. Ayrıca yazdan kalma yazlık örtü ve çarşafları yıkayıp bir hurcun içine koyup kaldırın. Yazlık kıyafetleri kaldırıp kışlık ve baharlık kıyafetleri dolaplara yerleştirin ve dolap temizliğini yapın. Yazlık terlik ve ayakkabılarınızı temizleyip, kutulara yerleştirip kaldırın. Adım adım bunları yapabilirsiniz:

Şiltenizi döndürün.

Şiltenizin ve yatak çerçevenizin tozunu alın.

Yastıkları yıkayın.

Battaniyeleri ve yorganları kuru temizlemeye verin.

Dolapların içini temizleyin ve baharlık kıyafetlerinizi çıkarın.

BANYODA TEMİZLİK

Banyo temizliği yaparken artık çok eskimiş olan havluları toz bezi olarak kullanabilirsiniz. Banyo dolaplarında olan ve kullanmadığınız bütün fazlalıkları bir çöp poşetine doldurun ve çöpe atın. Ardından bütün banyoyu güzelce cifleyip bütün kirlerden arındırabilirsiniz.