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Eğitim Bahar dönemi üniversiteler açılacak mı? Üniversiteler ne zaman açılacak?
Eğitim

Bahar dönemi üniversiteler açılacak mı? Üniversiteler ne zaman açılacak?

Üniversiteler ne zaman açılacak? Bahar dönemi üniversiteler açılıyor mu? soruları merak edilirken YÖK'ten açıklama geldi. Peki, Bahar dönemi üniversiteler açılacak mı? Üniversiteler ne zaman açılacak?

Yeniakit Publisher
2021-01-28 20:04:00 -
Bahar dönemi üniversiteler açılacak mı? Üniversiteler ne zaman açılacak?

YÖK Başkanı Yekta Saraç'tan son dakika yüz yüze eğitim açıklaması: İkinci dönem üniversiteler ne zaman açılacak? Üniversitelerin açılacağı tarih, gündemdeki yerini korumaya devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından okullarda yüz yüze eğitim için 15 Mart tarihi işaret edildi. Peki, üniversiteler ne zaman açılacak?

Bahar dönemi üniversiteler açılacak mı?

YÖK Başkanı Yekta Saraç, "Biz Sağlık Bakanlığının görüşlerini ikinci dönem için ilerleyen süreçte alacağız. Bu görüşe göre üniversitelerimizi yönlendireceğiz." ifadelerini kullandı.

Üniversitelerde yüz yüze eğitimin başlayacağı tarih henüz net olarak açıklanmadı. Konu ile ilgili son dakika gelişmeleri geldiği zaman ayrıntılar haberde yer alacak.

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