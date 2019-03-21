0553 313 94 23

Bahar alerjisi nedir? Bahar alerjisi nasıl anlaşılır?

Bahar aylarının gelmesiyle birlikte yaşam kalitesini düşüren bahar alerjisi birçok kişinin merak ettiği konulardan biri olmaya devam ediyor. Polenlerle beraber ortaya çıkan, gözlerde kızarıklık, öksürük ve hapşırma ile ortaya çıkan bahar alerjisi ile ilgili uzmanlar uyarıyor. Peki bahar alerjisi nedir, nasıl anlaşılır?İşte ayrıntılar...

21 Mart 2019 Perşembe 14:33
Bahar alerjisi nedir? Bahar alerjisi nasıl anlaşılır?

Bahar aylarının gelmesiyle birlikte yaşam kalitesini düşüren bahar alerjisi birçok kişinin merak ettiği konulardan biri olmaya devam ediyor. Polenlerle beraber ortaya çıkan, gözlerde kızarıklık, öksürük ve hapşırma ile ortaya çıkan bahar alerjisi ile ilgili uzmanlar uyarıyor. Peki bahar alerjisi nedir, nasıl anlaşılır?İşte ayrıntılar...

Bahar alerjisi nedir?

Bahar alerjisi (saman nezlesi); bahar aylarında ortaya çıkan, genellikle burun bulgularının hakim olduğu ama göz, deri ve bronş tutulumuna bağlı akciğer bulgularının ve hatta halsizlik, yorgunluk, uykusuzluk gibi sistemik bulguların da ortaya çıkabildiği bir alerji tablosudur. Çoğunlukla ağaçlar, çayir çimenler veya yabani otlardan salınan polenler neden olmaktadır.

Alerjenler hava yoluyla alınarak, besinler ve ilaçlar şeklinde ağızdan yutularak, deri veya mukozadan temas ya da enjeksiyon yoluyla vücuda girebilir. Alerji belirtileri alerjenlerle ilk temas esnasında oluşmaz. Yaşamımızın başlangıcında organizmamız yabancı maddelerle karşılaştığında bağışıklık sistemimiz onları tanımayı ve belleğine almayı öğrenir. Ardından antijen dediğimiz bu yabancı maddelere karşı antikorlar üreterek yanıt verir. Bu süreç duyarlılaşma olarak bilinir. Organizmada ne zaman aynı antijen görülse hatırlama özelliği nedeniyle aynı yanıt başlar.

Bahar alerjisi nasıl anlaşılır?

Bahar mevsimi ile bitkilerden kaynaklanan polenler daha çok solunum sisteminde sorunlara neden olurlar. Bu dönemde en sık alerjik rinit, konjunktivit ve astım gibi hastalıklara bağlı şikâyetler ortaya çıkmaktadır. Bu hastalıklara bağlı görülen bulgular ise şunlardır;

*Burunda akıntı

*Kaşıntı, hapşırma,

*Tıkanıklık,

*Gözlerde kızarıklık

*Öksürük,

*Göğüste hışıltı,

*Nefes darlığı,

*Göğüste sıkışma hissi

Bahar alerjisi tedavisi nasıldır?

Alerjiye neden olan etkenlerden uzak durulması yani sakınma, tedavinin en önemli bölümüdür. Ancak tek başına yetmez. İlaç tedavisi de uygulanmalıdır. Alerji tedavisinde en sık kullanılan ilaçlar antihistaminiklerdir. Bu tür ilaçlar, en çok kaşıntı, akıntı ve hapşırma üzerinde etkilidirler. Antihistaminiklerden sonra diğer bir faydalı ilaç türü de kortizonlardır. Aşıyla alerji tedavisi (immünoterapi) ise alerjenden kaçınmanın mümkün olmadığı ve/veya çoklu alerjen yerine sınırlı alerjene reaksiyon verildiği durumlarda, alerjenin (aşının), düşük dozdan başlayarak,artan şekilde enjektörlerle cilt altına verilmesi yöntemi ile uygulanır. Bu şekilde, vücut bu maddeyi tanıyarak, reaksiyon göstermemeye programlanır. Son yıllarda, alerjenin ağızdan (dilaltı) veya burundan damla şeklinde verilmesiyle de iyi sonuçlar alınabiliyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 21 Mart 2019 Perşembe 14:33
  1. Bahar Alerjisi
  2. bahar alerjisi nedir
  3. bahar alerjisi nasıl anlaşılır
  4. bahar alerjisi nasıl tedavi edilir
  5. polen
  6. hapşırma
  7. burun akıntısı
  8. burun kaşıntısı
  9. alerji
  10. antihistaminik

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bakan Soylu’dan, Karamollaoğluna sert yanıt
    1. Bakan Soylu’dan, Karamollaoğluna sert..
    2. Sergen Yalçın’a 2 maç men cezası
    3. DSİ’den "Hatay’da baraj yok" diyen..
    4. Bu markette para değil dua geçiyor
    5. Cumhurbaşkanı Erdoğan:..
    6. Vahşi Cennetler: Güney Asya belgesel..
    7. Aslan, ‘Karanlıkköprü’ olmayacak
    8. "Bizi ayrıştırmak isteyenlere bir..
    9. İran'da Nevruz Bayramı tatilinde..
    10. "İndirimin ikinci kez uzatılması, tüm..
    11. Aydın'da ölü caretta caretta sahile..
    12. İzmirliler hafta sonu voleybola doyacak
    13. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli..
    14. AK Parti Adayı Uysal, KESDER’den..
    15. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anadolu..
    16. SADEP projesi vatandaş odaklı en iyi 3..
    17. PFDK, Aytemiz Alanyaspor Teknik..
    18. GMİS 11’inci olağan genel kurulu..
    19. İngiltere’de 5 camiye balyozlu saldırı
    20. Hükümlüler fidanları toprakla..
    21. Mahir Ünal’dan oy açıklaması
    22. Beymen Club'ın Agora mağazası..
    23. Yeni nesiller için bilişim otobüsü..
    24. Akhisar protokolü ve Down Sendromlu..
    25. Kırşehir’de Nevruz çoşkusu
    26. CHP Büyükşehir Belediye Başkan Adayı..
    27. "Dijitalleşme artık kalkınma..
    28. BEÜ Öğrencileri Başkan Demirci ile bir..
    29. Alt Yapı Futbol Takımı Adana’ya gitti
    30. Yeşilyurt Çınar ile markalaştı
    CHP'yi sarsan Şişli anketi açıklandı!
    CHP'yi sarsan Şişli anketi açıklandı!
    D Vitamini eksikliği nasıl anlaşılır? D vitamininiz kaç olmalı?
    D Vitamini eksikliği nasıl anlaşılır? D vitamininiz kaç olmalı?
    NATO'dan ikinci büyük skandal! Hedef yine Erdoğan
    NATO'dan ikinci büyük skandal! Hedef yine Erdoğan
    Başkan Erdoğan: Böyle yapanı kapıya koyarım
    Başkan Erdoğan: Böyle yapanı kapıya koyarım
    FETÖ elebaşı Gülen'in kardeşi saklandığı evde ölü bulundu!
    FETÖ elebaşı Gülen'in kardeşi saklandığı evde ölü bulundu!

    Günün Karikatürü

    21 Mart 2019
    Hasip Kaplan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ağır hakaret!
    Hasip Kaplan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ağır hakaret!
    Türkiye'den Çin hamlesi!
    Türkiye'den Çin hamlesi!