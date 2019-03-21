Bahar alerjisi nedir? Bahar alerjisi nasıl anlaşılır?

Bahar aylarının gelmesiyle birlikte yaşam kalitesini düşüren bahar alerjisi birçok kişinin merak ettiği konulardan biri olmaya devam ediyor. Polenlerle beraber ortaya çıkan, gözlerde kızarıklık, öksürük ve hapşırma ile ortaya çıkan bahar alerjisi ile ilgili uzmanlar uyarıyor. Peki bahar alerjisi nedir, nasıl anlaşılır?İşte ayrıntılar...

Bahar alerjisi nedir?

Bahar alerjisi (saman nezlesi); bahar aylarında ortaya çıkan, genellikle burun bulgularının hakim olduğu ama göz, deri ve bronş tutulumuna bağlı akciğer bulgularının ve hatta halsizlik, yorgunluk, uykusuzluk gibi sistemik bulguların da ortaya çıkabildiği bir alerji tablosudur. Çoğunlukla ağaçlar, çayir çimenler veya yabani otlardan salınan polenler neden olmaktadır.

Alerjenler hava yoluyla alınarak, besinler ve ilaçlar şeklinde ağızdan yutularak, deri veya mukozadan temas ya da enjeksiyon yoluyla vücuda girebilir. Alerji belirtileri alerjenlerle ilk temas esnasında oluşmaz. Yaşamımızın başlangıcında organizmamız yabancı maddelerle karşılaştığında bağışıklık sistemimiz onları tanımayı ve belleğine almayı öğrenir. Ardından antijen dediğimiz bu yabancı maddelere karşı antikorlar üreterek yanıt verir. Bu süreç duyarlılaşma olarak bilinir. Organizmada ne zaman aynı antijen görülse hatırlama özelliği nedeniyle aynı yanıt başlar.

Bahar alerjisi nasıl anlaşılır?

Bahar mevsimi ile bitkilerden kaynaklanan polenler daha çok solunum sisteminde sorunlara neden olurlar. Bu dönemde en sık alerjik rinit, konjunktivit ve astım gibi hastalıklara bağlı şikâyetler ortaya çıkmaktadır. Bu hastalıklara bağlı görülen bulgular ise şunlardır;

*Burunda akıntı

*Kaşıntı, hapşırma,

*Tıkanıklık,

*Gözlerde kızarıklık

*Öksürük,

*Göğüste hışıltı,

*Nefes darlığı,

*Göğüste sıkışma hissi

Bahar alerjisi tedavisi nasıldır?

Alerjiye neden olan etkenlerden uzak durulması yani sakınma, tedavinin en önemli bölümüdür. Ancak tek başına yetmez. İlaç tedavisi de uygulanmalıdır. Alerji tedavisinde en sık kullanılan ilaçlar antihistaminiklerdir. Bu tür ilaçlar, en çok kaşıntı, akıntı ve hapşırma üzerinde etkilidirler. Antihistaminiklerden sonra diğer bir faydalı ilaç türü de kortizonlardır. Aşıyla alerji tedavisi (immünoterapi) ise alerjenden kaçınmanın mümkün olmadığı ve/veya çoklu alerjen yerine sınırlı alerjene reaksiyon verildiği durumlarda, alerjenin (aşının), düşük dozdan başlayarak,artan şekilde enjektörlerle cilt altına verilmesi yöntemi ile uygulanır. Bu şekilde, vücut bu maddeyi tanıyarak, reaksiyon göstermemeye programlanır. Son yıllarda, alerjenin ağızdan (dilaltı) veya burundan damla şeklinde verilmesiyle de iyi sonuçlar alınabiliyor.