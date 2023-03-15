Bahane kalmadı: Saadet'in 'Erbakan da CHP ile ittifak yaptı' yalanı çürütüldü!

Milli Görüş lideri Erbakan 54 yıllık Millî Görüş mücadelesinde takiyeci ZÜmre ile ölümüne bir mücadele gerçekleştirdi ve sonunda Türkiye'de Müslümanları iktidara taşıdı.

Takiyeci Zümre kaybettiği iktidarı geri almak eski düzenine dönüp tahkim etmek için geçen yıl 6 benzemezden bir 6'lı masa ittifakı kurdu.

Parti mensupları dışarıda çok sert kavgalar verirken günü geldiğinde hepsi tıpış tıpış masa toplantılarına katılıverdiler. Bu da onları o masaya oturtan bir gücün olduğunu ortaya koyuyordu.

Savunma sanayiini, kalkınma projelerini hedef alan masanın en büyük projesi ise Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem dediği Kemalcı vesayet düzenini geri getirip tahkim etmek. Yani iktidarın yeniden Siyonist Haçlı Batı destekli takiyeci Zümre'ye geri verilmesi.

İşte Erbakan'dan rövanş almak için kurulan bu masada Erbakan'ın genel başkanı olarak vefat ettiği Saadet Partisi'nin de bulunması büyük tepki çekiyor.

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Saadet Partisi kabuk yönetimi bu tepkilere "Erbakan da CHP ile ittifak kurdu" yalanı ile cevap verirken Gazetemiz İmtiyaz Sahibi Zeki Geçkil, konuya açıklık getirdi SP'nin yalan söylediğini ortaya koydu.

Geçkil, Saadet Partisi'nin yalanını şöyle çürüttü:

"İttifak gaye, hedef birliğidir. Koalisyon iktidar paylaşımı. Erbakan CHP ile koalisyon, MHP ile ittifak kurdu. Saadetçiler sapla samanı karıştırıyor. Mekke'ye veya Tel-Aviv'e ya da başka bir merkeze gidecek olanlar ancak ortak uçak tutabilirler İttifak budur."

-GEÇKİL-

Yani gerçekler bu kadar ortadayken Müslümanların iktidarını Müslümanların devirmeye çalışması tam bir şuursuzluk örneği...

Erbakan bu nedenle masaya sert yumruklarını vurarak; "şuur, şuur, şuur" diye salonu inletiyordu.

Yalanlar da çürüdüğüne göre SP'nin ya da destek verenlerin 6'lı masada bulunmasına artık bir bahanesi kalmadı.

Bir anekdot:

Erbakan CHP ile koalisyon ortaklığını yüksek bir kitaplıktaki Mushafı alıp okumak için basılmak zorunda kalınan mayıs dolu küfeye benzetiyordu. Erbakan koalisyon ortağıyken ise iktidarı ülke ve Müslümanlar lehine öyle verimli kullandı ki usta karikatürist Bedri Koraman o zaman bu karikatürü çizdi: