Bahadır Yenişehirlioğlu: Mazlumların tek umudu Türkiye’dir

Kayseri’de düzenlenen Filistin’e destek mitingine katıldıktan sonra 6. Kitap Fuarı’nda konferans veren Yenişehirlioğlu, birlik ve beraberlik sağlandığı sürece kimsenin Türkiye’yi durduramayacağını kaydetti. Türkiye’nin dünya üzerindeki rolünden bahseden Yenişehirlioğlu, şöyle devam etti: “Türkiye giderek daha da güçleniyor. Birlik ve beraberliğimizi sağladığımız sürece bizi hiç kimse durduramaz. Dünyadaki mazlumların kurtuluşuna sebep olacak tek devlet Türkiye’dir. Başka devlet yoktur. Dünyanın geçtiği bu yangından çıkaracak olan tek bir lider vardır, o da Recep Tayyip Erdoğan’dır.”