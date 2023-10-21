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Siyaset Bahadır Yenişehirlioğlu: Mazlumların tek umudu Türkiye’dir
Siyaset

Bahadır Yenişehirlioğlu: Mazlumların tek umudu Türkiye’dir

Yeniakit Publisher
2023-10-21 12:02:00 -
Bahadır Yenişehirlioğlu: Mazlumların tek umudu Türkiye’dir

AK Parti Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, “Dünyadaki mazlumların kurtuluşuna sebep olacak tek devlet Türkiye’dir” dedi.

Kayseri’de düzenlenen Filistin’e destek mitingine katıldıktan sonra 6. Kitap Fuarı’nda konferans veren Yenişehirlioğlu, birlik ve beraberlik sağlandığı sürece kimsenin Türkiye’yi durduramayacağını kaydetti. Türkiye’nin dünya üzerindeki rolünden bahseden Yenişehirlioğlu, şöyle devam etti: “Türkiye giderek daha da güçleniyor. Birlik ve beraberliğimizi sağladığımız sürece bizi hiç kimse durduramaz. Dünyadaki mazlumların kurtuluşuna sebep olacak tek devlet Türkiye’dir. Başka devlet yoktur. Dünyanın geçtiği bu yangından çıkaracak olan tek bir lider vardır, o da Recep Tayyip Erdoğan’dır.”

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