Bağlar Belediyespor Başkanlığına Merdoğlu seçildi

Bölgesel Amatör Futbol Ligi’nde yer alan Bağlar Belediyespor’un Genel Kurulunda kulüp başkanlığına Bağlar Belediye Başkan Yardımcısı Haşim Merdoğlu seçildi.

Bağlar Belediyespor’un yeni yönetimi ve başkanı belli oldu. Bağlar Belediyesi kapalı spor salonunda gerçekleşen Genel Kurulda kulüp başkanlığı görevine Bağlar Belediye Başkan Yardımcısı Haşim Merdoğlu seçilirken, yeni yönetim 9 kişiden oluştu. Yönetim kurulunda Başkan Merdoğlu’nun yanı sıra Veysel Moray, Şaban Alakuş, Fatma Gültekin, Ferdi Fidan, Adnan Zengin, Sedat Gültekin, Ersel Doğuç ve Mehmet Sait Bilgiç yer aldı.

“Fark oluşturmak istiyoruz”

Bağlar Belediyespor Kulüp Başkanı Haşim Merdoğlu, her branşta alt yapıya önem vereceklerini, başarılı olarak fark oluşturmayı amaçladıklarını söyledi. Merdoğlu, “Birçok branşta mücadele edeceğiz. Bazı branşları aktif hale getireceğiz. Alt yapı, gençleri ve çocukları spora kazandırmak önceliğimiz olacak. Bağlar’da bu konuda insan kaynağı, sporcu kaynağı yeterince var. Var olan potansiyeli harekete geçirmek ve değerlendirmek için çaba göstereceğiz. Bağlar Belediyespor olarak sporda fark oluşturmak istiyoruz” dedi.