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Bağlar Belediyesi'nin kadın çalışanları kan bağışında bulundu

Bağlar İlçe Belediyesi,Yeni Tip Koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede kan stoku azalan Kızılay'a kan bağışında bulunarak destek olmaya devam ediyor.

Yeniakit Publisher
2020-06-02 10:12:00 -
Bağlar Belediyesi'nin kadın çalışanları kan bağışında bulundu

Zabıta ve gıda denetim ekibinden sonra Kadın ve Aile Müdürlüğü bünyesinde görev yapan kadın çalışanlar da gezici kan aracına gelerek kan bağışında bulundu.

Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu ise geçen hafta kan bağışında bulunarak örnek davranış sergilemişti.

Kızılay yetkilileri örnek davranışından dolayı Bağlar Belediye Başkanı Beyoğlu ve belediye çalışanlarına teşekkür etti.

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