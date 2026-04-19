Bağlar Belediyesi'nde "Dil Anketi" Tartışması: Personel Arasında Rahatsızlık İddiası
Diyarbakır’ın Bağlar İlçe Belediyesi’nde personele yönelik hazırlandığı belirtilen “dil anketi” formu kamuoyunda tartışma yarattı. Sosyal medyada da paylaşılan ve belediye çalışanlarına dağıtıldığı iddia edilen ankette, personelin günlük yaşamda hangi dili konuştuğu, evinde hangi dili kullandığı ve Kürtçe bilme düzeyi gibi sorular yer alıyor.

Anket formunda ayrıca çalışanların Kürtçe okuyup yazabilme durumları, hangi lehçeyi konuştukları ve ana dillerini öğrenmeye yönelik istekleri gibi başlıkların da bulunduğu görülüyor. Bunun yanı sıra, hizmetlerin ana dilde verilmesinin iş üzerindeki etkisine dair değerlendirme soruları da dikkat çekiyor.

Söz konusu anketin amacı kısmında ise, belediye çalışanlarının ana dil seviyelerinin tespit edilmesi ve bu alanda eğitim ya da destek ihtiyacı olup olmadığının belirlenmesinin hedeflendiği ifade ediliyor.

Ancak anketin bazı çalışanlar arasında rahatsızlık oluşturduğu, özellikle dil bilgisi üzerinden bir ayrımcılık ya da baskı oluşabileceği yönünde endişelere yol açtığı iddia edildi. Konuya ilişkin farklı görüşler de dile getirilirken, bazı kesimler bu tür çalışmaların hizmet kalitesini artırmaya yönelik olabileceğini savunuyor.

Öte yandan, anketin hangi kapsamda uygulandığı ve zorunlu olup olmadığına ilişkin resmi bir açıklama yapılmazken, gözler Bağlar Belediyesi yetkililerinden gelecek açıklamaya çevrildi.

+90 (553) 313 94 23