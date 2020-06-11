Bağlar Belediyesi, Kur’an kurslarını dezenfekte ederek steril hale getirdi

AK Partili Diyarbakır’ın Bağlar İlçe Belediyesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan yeni normalleşme takvimi kapsamında 15 Hazirandan itibaren aşamalı olarak hizmet vermeye başlayacak olan Kur’an kurslarını dezenfekte ederek eğitime hazır hale getirdi.

Bağlar Belediyesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan yeni normalleşme takvimi kapsamında 15 Hazirandan itibaren yeniden hizmet vermeye başlayacak Kur’an kurslarını dezenfekte etti. Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu’nun talimatıyla harekete geçen Temizlik Müdürlüğüne bağlı dezenfekte ekibi sırayla ilçe sınırları içerisinde yer alan Kur’an kurslarını dezenfekte ederek eğitim için hijyenik ve steril hale getirdi. Ekipler, yeni normalleşme sürecinde yeniden ibadete açılan camilerde de cuma namazları öncesinde dezenfekte çalışması gerçekleştirdi.

"Kur’an kurslarını steril hale getirdik"

Çocukların en temel gereksinimlerinden olan dini eğitimlerini sağlıklı ve steril koşullarda almasını istediklerini kaydeden Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, bu amaçla ilçe genelindeki Kur’an kurslarını dezenfekte ederek eğitime hazır hale getirdiklerini söyledi. İlçedeki camileri de yine yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında düzenli olarak dezenfekte ettiklerini belirten Beyoğlu, toplum sağlığını korumaya yönelik hizmetleri kesintisiz olarak devam ettireceklerini sözlerine ekledi.