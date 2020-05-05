Bağlantısızlar Hareketi Zirvesi'nde Fas ile Cezayir arasında Batı Sahra çekişmesi

RABAT (AA) - Bağlantısızlar Hareketi Devlet Başkanları Zirvesi, son dönemde Fas ile Cezayir arasındaki anlaşmazlıkların çözüldüğü yönündeki iyimserliğe rağmen iki komşu arasında Batı Sahra sorunu odağında çekişmelere sahne oldu.

Video konferans yöntemiyle dönem başkanı Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in girişimiyle "Kovid-19'a karşı birlikteyiz" temasıyla dün düzenlenen zirvede, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun, Filistin ve Batı Sahra gibi işgal altındaki topraklardaki durumun unutulmaması ve dünyadaki düşmanlıkların acilen sona erdirilmesi çağrısında bulundu.

Tebbun'un Batı Sahra'yı "işgal edilmiş topraklar" olarak nitelendirmesi Fas tarafını kızdırdı.

Fas Dışişleri Bakanı Nasır Burita zirvede yaptığı konuşmada, komşu ülkenin mevcut duruma rağmen ayrılığı beslemeye devam ettiğini, halkının kaynaklarını bölgede istikrarı sarsmayı amaçlayan girişimlere fayda sağlamak için yönlendirdiğini ifade etti.

Burita, bu ülkenin kaynaklarını yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını bağlamında halkının durumunu iyileştirmek için kullanmak yerine, bölgesel istikrarı sarsmak için yönlendirmeye çalıştığını vurguladı.

- Batı Sahra sorunu

Fas'ın 1975'te eski İspanyol sömürgesi Batı Sahra'yı topraklarına katmasının ardından, Cezayir'in destek verdiği bağımsızlık yanlısı Polisario Cephesi ile Fas yönetimi arasında başlayan gerginlik devam ediyor.

Fas, bölgenin kendi egemenliğinde kalması gerektiğini savunurken, Polisario Cephesi, Batı Sahra'nın bağımsız devlet olduğunu ileri sürüyor.

Polisario Cephesi, 1991'de, Birleşmiş Milletler'in ara buluculuğunda varılan ateşkes anlaşmasına kadar Fas güvenlik güçlerine karşı silahlı mücadele yürütüyordu. Ateşkes anlaşmasından bu yana Batı Sahra'nın statüsüyle ilgili görüşmeler başarıya ulaşamadı.