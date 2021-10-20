Bağkur ve SGK emeklisine ne kadar zam yapılacak 2022?

Memur maaşlarına yapılan zammın memur emeklilerine yansıtılmasını hatırlatan Arslan," Memur emeklilerine nasıl ki toplu sözleşme zammı yansıtılıyorsa aynı şekilde komisyondaki asgari ücret zammı da diğer emeklilerin aylıklarına yansıtılmalı. En düşük emekli aylığı asgari ücret kadar olmalı” diye konuştu.

En düşük emekli aylığı asgari ücret kadar mı olacak?

Milyonlarca emekli 2022 yılında maaşlarına yapılacak zam oranını hesaplamaya çalışırken, Hak-İş Başkanı Mahmut Arslan, 2022 yılı emekli zammına ilişkin son dakika açıklamasında bulundu. Hak-İş Başkanı Arslan’ın 2022 emekli zammı teklifi milyonlarca SGK, Bağkur, memur emeklisini heyecanlandırdı. Mahmut Arslan’dan 2022 emekli maaşı zam oranı açıklaması: Türkiye'de milyonlarca çalışanın merakla beklediği asgari ücretin belirlenmesi için görüşmeler Kasım ayında başlayacak ve Aralık ayının son haftasında sona erecek. Milyonlarca asgari ücretlinin yanında yine bir o kadar da emekli 2022 maaşlarına yapılacak zam oranını araştırır oldu. Hak-İş Başkanı Mahmut Arslan, 2022 yılı asgari ücretine gelecek olan zammın emekli maaşlarına yansıtılması gerektiğini ifade ederek," En düşük emekli aylığı asgari ücret kadar olmalı” dedi.

Emekli maaşına ne kadar zam var?

Asgari ücret artışlarını büyük işletmelerin kolay göğüslediğini belirten Arslan, küçük ve orta boy işletmelerle esnaf kesiminin ise doğrudan etkilendiğini, bu nedenle asgari ücret zamlarına en büyük itirazın her dönem TOBB'dan geldiğini söyledi. Arslan, kırılgan bir yapıda borçlanmayla işlerin yürüdüğü bir ülkede sorunları çözmenin zor olduğunu, işverenlerin daha fazla üzerine gidilmesi halinde işsizlik riskinin arttığını ifade etti. Asgari ücrete ne kadar zam gelir? Merkez Bankasının tahminlerine göre bu yıl sonunda enflasyonun yüzde 16 olacağı tahmin edilirken yüzde 22-23 civarında bir zam olabileceği beklentisi üzerinde duruluyor. Enflasyon beklendiği gibi yüzde 16 olarak gerçekleşirse, 2022 yılında asgari ücretin brüt 4 bin 364,50 lira, net olarak ise net 3 bin 447,50 lira olması tahmin ediliyor.

Emekli maaşları ne kadar olacak? 2022’de emekliye ne kadar zam yapılacak? soruları hem yıl sonuna yaklaşılması hem de Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2021 yılının ikinci altı ayına ilişkin enflasyon rakamlarını açıklıyor olması nedeniyle milyonlarca emekli tarafından araştırılmakta. 2021’in ikinci altı ayında enflasyon ne kadar olur? Ekonomistlerle yapılan ekim ayı anketine göre yıl sonu enflasyon beklentisi (2021 yılı TÜFE) yüzde 17,63 oldu. Bu tahminin gerçekleşmesi halinde emekli zammı ocak ayında yüzde 8,46 olarak öne çıkacak.

En düşük Bağkur, Tarım işçisi, SGK emekli zammı kaç TL?

Buna göre en düşük esnaf emekli maaşı 2 bin 350 liradan 2 bin 548 liraya yükselecek. Bağ-Kur tarım emeklileri için en düşük maaş 1.867 liradan 2.025 liraya yükselirken, taban aylık 2000'den önce emekli olan SGK'lılarda 2.624 TL’den 2.846 TL’ye, 2000'den sonra emekli olan SGK'lılarda 1.626 TL’den 1.764 TL’ye çıkacak.