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BağKur primleri nasıl ödenir? Bağkur prim borcu nereye ödenir? Bağkur’dan nasıl emekli olunur?

Bağ-Kur kapsamına özelde ya da devlette çalışma imkanı bulamayan kişiler girmektedir. Devletin belirlendiği sigortalılık kapsamında olan Bağ-Kur sayesinde birçok kişi emeklilik hakkı kazanmaktadır. Bağ-Kur primini ödeyerek bu hakları kazanabilirsiniz. Bağkur aylık prim borçları borcun ait olduğu ayın sonuna kadar ödenmesi gerekmektedir. Bağkur primleri nasıl ödenir? Bağkur'dan nasıl emekli olunur? İşte detaylar.

17 Ekim 2019 Perşembe 15:59
BağKur primleri nasıl ödenir? Bağkur prim borcu nereye ödenir? Bağkur’dan nasıl emekli olunur?

Bağ-Kur kapsamına özelde ya da devlette çalışma imkanı bulamayan kişiler girmektedir. Devletin belirlendiği sigortalılık kapsamında olan Bağ-Kur sayesinde birçok kişi emeklilik hakkı kazanmaktadır. Bağ-Kur primini ödeyerek bu hakları kazanabilirsiniz. Bağkur aylık prim borçları borcun ait olduğu ayın sonuna kadar ödenmesi gerekmektedir. Bağkur primleri nasıl ödenir? Bağkur'dan nasıl emekli olunur? İşte detaylar.

Kendi adına bağımsız çalışanlar, esnaflar, şirket ortakları, tarım çiftçi Bağ-Kurlular ve muhtarlar Bağ-Kur kapsamına girmektedirler. Kişilerin Bağ-Kur için ödeyeceği prim borçlarının hesaplanması asgari ücret açısından yapılır. Bu prim tutarı asgari ücretin brüt tutarı üzerinden hesaplanmaktadır.

BAĞ KUR’ da ki basamak sisteminde, 01.10.2008 tarihinden sonra herhangi bir değişiklik oldu mu?

01.10.2008 İtibaren itibaren 5510 sayılı kanunun 4 üncü maddesinin (b) bendi kapsamında sigortalıların prim ödemeleri, basamaklara göre değil aylık beyana esas kazanç üzerinden primler ödenmektedir.

BağKur primleri nasıl ödenir?

Çiftçi, Tarım, Esnaf Bağkuru aylık prim borçları Sosyal Güvenlik Kurumu ile anlaşmalı bankalara T.C. Kimlik Numarası ile ödenir. Ayrıca internet bankacılığı ve SGK resmi internet sitesi üzerinden kredi kartı ile de Bağkur borcunuzu yatırabilirsiniz.

BağKur’dan nasıl emekli olunur?

Bağ-Kur kapsamındaki kişiler, primlerini ödeyerek emekli olmaya hak kazanırlar. Bağ-Kurda kısmi emekli olabilmek için en 5400 gün prim ödenmesi gerekmektedir. Normal emeklilik için ise bu süre 9000 gün olarak belirlenmiştir. Emekli olmak için belirlenen prim günlerinin sayısı erkek çalışanlar için de bayan çalışanlar için de ayıdır. Fakat yaş kısmında farklılıklar görülmektedir.

Kadınlarda Bağkur emeklilik yaşı nasıl hesaplanır?

Sigorta sorgulama SSK 4A, Bağkur 4B, 4C kamu görevlileri sigorta sorgulama nasıl yapılır?

Engelli emeklilik şartı SSK-Bağkur | Bağkur’lu erken emeklilik nasıl olur? Engelli bağkur emeklilik şartları neler?

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Haber Tarihi: 17 Ekim 2019 Perşembe 15:59
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