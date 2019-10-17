BağKur primleri geriye dönük nasıl ödenir?

Kimler Bağkur’lu olur? Bağ-kur, özel sektör veya bireysel olmak kaydı ile devlete bağlı olmayan kurumlarda çalışanların kendi adlarına prim ödemelerini yaparak sigortalı oldukları bir emeklilik sistemi olarak tanımlanabilir. Bağkur geriye dönük borçlanma son dakika haberleri yakından takip edilmekte. Bağkur primleri sigortalı tarafından beyan edilen kazanç göz önünde bulundurularak asgari ücretin (ya da Prime Esas Kazanç Tavan Ücretin) brüt tutarları üzerinden hesaplanır.

Normal şartlarda şirket ortakları ve vergi mükelleflerinin Bağ-Kur sigortalısı olması gerekmesine rağmen, bazı nedenlerden dolayı Bağ-Kur kayıt ve tescilinin yapılmadığı görülmektedir. 01.10.2008 tarihinden önce Bağ-Kur sigortasına bağlanmayan kişiler bu dönemlere dair Bağ-Kur primi ödemeyecektir. 01.10.2008’den önce Bağ-Kur sigortalılığını gerektiren vergi, oda ve sicil kayıtları olsa bile, bu kayıtlara göre SGK tarafından geriye dönük Bağ-Kur hizmeti verilmemektedir. Bundan dolayı 01.10.2008 sonrasındaki dönemlere dair Bağ-Kur ödemelerini yapmak mümkündür. Geçmiş yıllarda kayıt ve tescili yapılmayan dönemlere dair Bağ-Kur sigortalılığının 01.10.2008’den öncesi döneme ait kısmının da ödenebilmesi için, yasal bir düzenleme yapılması gerekmektedir. Fakat bu yönde herhangi bir çalışma gündeme gelmemiştir. Buna dair bir konunun TBMM tarafından yasalaştırılması halinde vergi ve ticaret sicil kayıtlarıyla geçmiş dönemlerdeki Bağ-Kur primi ödenemeyen sürelere ait sigorta primleri ödenebilecektir.