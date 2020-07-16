Bağkur prim indiriminden nasıl yararlanılır? Bağkur prim indirimi şartları

2020 Bağ-Kur’a yapılan ödemelerde indirimden faydalanabilmek için ödeme yapanların uymaları gereken şartlar vardır. Bunlardan ilki isteğe bağlı Bağ-Kur kategorisinde ödeme yapmıyor olmaktır çünkü isteğe bağlı prim ödemesi yapan kişilerin bu indirimden faydalanma hakları bulunmamaktadır. Geri kalan kategorilerde ödeme yapan sigortalılar ise ödemelerini düzenli olarak yapıyorlarsa bu teşvikten yararlanabilirler. Prim ödemeleri ve eğer taksitlendirilmiş veya yapılandırılmış ödemeleri bulunuyorsa bu ödemelerin düzenli yapılması gerekmektedir. Bunun dışında ise geçmiş döneme ait borç bulunmaması da gerekmektedir. Bu şartlara uyan kişiler 5 puanlık yani %5 oranında indirimden yararlanırlar ve 2020 Bağkur prim ödemelerini bu oranı düşerek yaparlar. Bu indirimden faydalanabilmek için herhangi bir başvuru yapılmasına gerek yoktur.

Çiftçi Bağkur primi ne kadar?

Prim ödemelerinin düzenli yapılması, geçmişe ait borcun olmaması yüzde 5’lik bir indirime neden olur. Yüzde 5 indirim ile en düşük tarım/çiftçi 2020 bağkur primleri aylık olarak 781,36 TL öder. Prim borcunu düzenli ödemeyen ve geçmiş dönem borcu olan kişinin ödeyeceği prim ise 913,80’dir

Esnaf Bağkur primi ne kadar?

Bağkur primlerinin düzenli ödenmesi ve geçmiş dönem borcunun olmaması durumunda yüzde 5 puanlık indirim ile ödenecek en düşük bağkur primi 868,18 TL, düzenlik ödeme yapılmamış ve geçmiş dönemden borcu olanların ödeyeceği bağkur ücreti aylık olarak 1015,33 TL’dir.

İsteğe Bağkur primi ne kadar?

İsteğe bağlı bağkurlu olanlar yüzde 5’lik indirimden yararlanamıyor. İsteğe bağlı bağkur kapsamında prim ödeyenler aylık en düşük brüt asgari ücretin yüzde 32'si, en yüksek ise bunun 7,5 katı oranında prim ödemesi yapar. Bu kapsamda ödenen primler bağkur hizmeti olarak sayılır ve bu kişiler 9000 günle normal emeklilik, 5400 günle de yaş haddinden emeklilik hakkı kazanır.

İsteğe bağlı aylık bağkur ucreti 2020 yılında en düşük 941,76 TL en yüksek ise 7.063,00TL oldu.