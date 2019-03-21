Bağkur ölüm aylığı için 1800 gün aranır Murat Özdamar ve Muhammet Resuloğlu, bir okurumuzun ölüm aylığına ilişkin gazetemize yönelttiği soruyu cevapladı.

Soru: Babam Bağ-Kur sigortalısı iken yani emekli olmadan vefat etti. Annem babamın üzerinden dul maaşını alabilir mi? Celal A. Cevap: Bağ-Kur statüsünden ölüm aylığı bağlanabilmesi için ölen sigortalının ödediği primlerin en az 1800 günü bulması gerekiyor. Gerekli olan 1800 gün askerlik borçlanması ile de tamamlanabiliyor. Babanızın en az 1800 gün prim ödemesi varsa veya 1800 gün prim yoksa bile askerlik borçlanmasıyla prim gününü 1800 güne tamamlamanız halinde annenize, babanızın sigortasından Bağ-Kur ölüm aylığı bağlanır.

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