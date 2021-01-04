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Ekonomi Bağkur esnaf primi ne kadar? Esnaf Bağkur prim parası kaç lira?
Ekonomi

Bağkur esnaf primi ne kadar? Esnaf Bağkur prim parası kaç lira?

Esnaf Bağkur primi ne kadar oldu? Esnaf Bağkur prim parası kaç lira? Asgari ücret zammıyla birlikte SGK ve Bağkur prim tutarları da netleşti. Emeklilik için kendi sigortasını yatıran esnaf, Bağkur prim tutarının ne kadar olduğunu sorgulamakta. Peki esnaf Bağkur prim tutarı ne kadar? İşte Esnaf Bağkur prim parası kaç lira? sorusunun cevabı.

Yeniakit Publisher
2021-01-04 17:03:00 - 2021-01-04 17:07:58
Bağkur esnaf primi ne kadar? Esnaf Bağkur prim parası kaç lira?

SGK’lı çalışanlar gibi esnaf da emekli olmak için prim ödemek zorunda. Esnaf emeklilik için Bağkur primi ödüyor. Bağkur prim tutarları her yıl asgari ücret zammıyla birlikte değişmekte. 2021 yılı asgari ücret net 2 bin 825 TL oldu. Asgari ücretin zamlanmasıyla birlikte Bağkur prim ücretleri de arttı. Peki Bağkur Bağkur primi ne kadar?

Esnaf Bağkur prim parası kaç lira? 

Tarım/çiftçi Bağkur düzenli bir şekilde ödemelerde beş puanlık indirimli aylık en düşük prim tutarı 985,01 TL, en yüksekse 7.387,54 TL oldu. İndirimsiz şekilde aylık en düşük prim 1.151,96 TL olur iken en yüksekse 8.639,66 TL oldu. 

Esnaf/Şirket ortağı/Avukat/Jokey primleri düzenli bir şekilde ödemelerde beş puanlık indirimli olarak en düşük 1.055,36 TL, en yüksekse 7.915,22 TL oldu. İndirimsiz şekilde aylık en düşük 1.234,23 TL, en yüksekse 9.256,78 TL oldu. 

İsteğe bağlı Bağkur’lu olmak için aylık en düşük Bağkur ücreti 1.144,80 TL olur iken en yüksekse 8.586,00 TL olmuştur. 

Ev hanımı sigortası aylık en düşük primi 1.068,48 TL olur iken, en yüksekse 8.013,60 TL oldu.

BAĞ-KUR (4B) sigorta primi ne kadar?

Bağ-Kur kapsamındaki bir başka sigortalı kolu olan isteğe bağlı sigortalı kapsamındaki kişiler ise prime esas aylık kazancın %32 si olarak prim ödemekte olup bu kapsamdaki kişiler ise 2020 yılı için aylık 941,76 TL. olarak prim ödeyeceklerdir.

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