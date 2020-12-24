  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi BAĞKUR borç yapılandırma nasıl yapılır? Kimler başvurabilir?
Ekonomi

BAĞKUR borç yapılandırma nasıl yapılır? Kimler başvurabilir?

BAĞKUR borç yapılandırma nasıl yapılır? Torba kanunun Resmi Gazete'de yayınlanmasının ardından Bağ-Kur’lular için yapılandırma ve dondurma hakkı da hayata geçti. Peki Bağ-Kur borcu yapılandırmadan kimler yararlanabilir?

Yeniakit Publisher
2020-12-24 17:59:00 -
BAĞKUR borç yapılandırma nasıl yapılır? Kimler başvurabilir?

Vergi borcu yapılandırmasına ilişkin kanun resmi gazetede yayımlanmasının ardından vatandaşlar bağkur prim borcu yapılandırma detaylarını merak ediyor. BAĞKUR borcu olanlar için ihya başvuruları başladı. Peki, BAĞ-KUR prim borcu yapılandırma başvurusu nasıl yapılır?

BAĞ-KUR prim borçlarının silinmesi ve sigortalılık sürelerinin dondurulması konusunda 2008, 2015 ve 2018 yıllarında üç defa düzenleme yapıldı. 2008’deki düzenlemede 5 yıldan beri ödenmemiş prim borçları; 2015’teki düzenlemede 12 aydan beri ödenmemiş; 2018’deki düzenlemede ise 31 Mayıs 2018 tarihi itibarıyla ödenmemiş prim borçları silindi, sigortalılık süreleri ise donduruldu. Bu süreler emeklilikte dikkate alınmıyor, hiç çalışılmamış gibi kabul ediliyor.

BAĞ-KUR prim borcu yapılandırma başvuru tarihi en son ne zaman?

Borcu nedeniyle sigortalılık süresi dondurulan kişiler, yapılandırma kanunu kapsamında prim borçlarını ödeyip sigortalılık sürelerini yeniden canlandırabilecekler. İhya (canlandırma) başvuruları 1 Aralık 2020 – 1 Şubat 2021 tarihleri arasında yapılacak. Sosyal Güvenlik Kurumu ( SGK),başvuru sahiplerinin ödemeleri gereken prim tutarını hesaplayarak tebliğ edecek. Tebliğ edilen tutarın tamamını 1 Mart 2021 tarihine kadar ödeyenlerin sigortalılık süresi yeniden aktif hale getirilecek. Emeklilik hesabında dikkate alınacak.

BAĞKUR borç yapılandırma nasıl yapılır?

Bağkur borcu olanlar e-devlet sistemi üzerinden borç sorgulayabilir.

BAĞKUR BORCU SORGULMA YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ

Borç yapılandırmadan kimler yararlanabiliyor?

Torba Kanun'da yer alan Bağ-Kur prim borçları sildirmeden,eski ve yeni kanuna göre BağKur’lu ve 4/b’li olan bütün kişiler Bağ- Kur borç sildirme işleminden faydalanabilecek. Mülga 1479 ve mülga 2926 sayılı Kanunlara göre sigortalı olarak tescilleri yapılanlar, tevkifata istinaden geriye dönük mülga 2926 sayılı Kanun kapsamında tescili yapılanlar, 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalı sayılanlar (Köy ve mahalle muhtarları ile isteğe bağlı sigortalılar hariç).

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Altın alacaklar dikkat! Uzman isim uyardı
Ekonomi

Altın alacaklar dikkat! Uzman isim uyardı

Altın ve piyasa analizcisi İslam Memiş, piyasalardaki dalgalanmalara ilişkin çarpıcı uyarılarda bulundu.
İncirlik Üssü'ne düştü! İncelemeye alındı
Dünya

İncirlik Üssü'ne düştü! İncelemeye alındı

Adana'nın merkez Sarıçam ilçesindeki İncirlik Üssü'nde düşmüş şekilde bulunan drone, polislerce incelemeye alındı.
Önce parayı çarçur et sonra da ecdat edebiyatı yap: İmamoğlu'ndan 'fıkra gibi' savunma
Gündem

Önce parayı çarçur et sonra da ecdat edebiyatı yap: İmamoğlu'ndan 'fıkra gibi' savunma

Bellini'ye ait olmayan sahte bir Fatih Sultan Mehmet Han'ın tablosuna 6 milyon 500 bin lira vererek İBB'nin parasını çarçur eden Ekrem İmamo..
Satılık 2017 model Volkswagen Golf
Satılık 2017 model Volkswagen Golf

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay