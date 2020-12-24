BAĞKUR borç yapılandırma nasıl yapılır? Kimler başvurabilir?

Vergi borcu yapılandırmasına ilişkin kanun resmi gazetede yayımlanmasının ardından vatandaşlar bağkur prim borcu yapılandırma detaylarını merak ediyor. BAĞKUR borcu olanlar için ihya başvuruları başladı. Peki, BAĞ-KUR prim borcu yapılandırma başvurusu nasıl yapılır?

BAĞ-KUR prim borçlarının silinmesi ve sigortalılık sürelerinin dondurulması konusunda 2008, 2015 ve 2018 yıllarında üç defa düzenleme yapıldı. 2008’deki düzenlemede 5 yıldan beri ödenmemiş prim borçları; 2015’teki düzenlemede 12 aydan beri ödenmemiş; 2018’deki düzenlemede ise 31 Mayıs 2018 tarihi itibarıyla ödenmemiş prim borçları silindi, sigortalılık süreleri ise donduruldu. Bu süreler emeklilikte dikkate alınmıyor, hiç çalışılmamış gibi kabul ediliyor.

BAĞ-KUR prim borcu yapılandırma başvuru tarihi en son ne zaman?

Borcu nedeniyle sigortalılık süresi dondurulan kişiler, yapılandırma kanunu kapsamında prim borçlarını ödeyip sigortalılık sürelerini yeniden canlandırabilecekler. İhya (canlandırma) başvuruları 1 Aralık 2020 – 1 Şubat 2021 tarihleri arasında yapılacak. Sosyal Güvenlik Kurumu ( SGK),başvuru sahiplerinin ödemeleri gereken prim tutarını hesaplayarak tebliğ edecek. Tebliğ edilen tutarın tamamını 1 Mart 2021 tarihine kadar ödeyenlerin sigortalılık süresi yeniden aktif hale getirilecek. Emeklilik hesabında dikkate alınacak.

BAĞKUR borç yapılandırma nasıl yapılır?

Bağkur borcu olanlar e-devlet sistemi üzerinden borç sorgulayabilir.

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Borç yapılandırmadan kimler yararlanabiliyor?

Torba Kanun'da yer alan Bağ-Kur prim borçları sildirmeden,eski ve yeni kanuna göre BağKur’lu ve 4/b’li olan bütün kişiler Bağ- Kur borç sildirme işleminden faydalanabilecek. Mülga 1479 ve mülga 2926 sayılı Kanunlara göre sigortalı olarak tescilleri yapılanlar, tevkifata istinaden geriye dönük mülga 2926 sayılı Kanun kapsamında tescili yapılanlar, 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalı sayılanlar (Köy ve mahalle muhtarları ile isteğe bağlı sigortalılar hariç).