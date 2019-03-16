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Bağışıklık sistemini kuvvetlendirici besinler | Bağışıklık sistemi nasıl güçlenir?

Bağışıklık sistemini güçlendiren besinler merak edilmekte. Mevsimsel dönüşlerin yaşandığı şu günlerde havaların bir soğuk bir sıcak olmasıyla birlikte hastalıklara karşı sağlıklı beslenerek önlem almak gerekiyor. Öyle besinler var ki hem çok sağlıklı hem de bağışıklık sisteminin güçlendirerek hastalıklardan koruyor. İşte bu mevsimde tüketmezsek olmaz diyebileceğimiz sağlık deposu besinler. Bağışıklık sisteminin zayıflığı birçok hastalığın temel nedenidir. Peki, bağışıklık sistemini çökerten nedenler hangileridir?

16 Mart 2019 Cumartesi 09:56
Bağışıklık sistemini kuvvetlendirici besinler | Bağışıklık sistemi nasıl güçlenir?

Bağışıklık sistemini güçlendiren besinler merak edilmekte. Mevsimsel dönüşlerin yaşandığı şu günlerde havaların bir soğuk bir sıcak olmasıyla birlikte hastalıklara karşı sağlıklı beslenerek önlem almak gerekiyor. Öyle besinler var ki hem çok sağlıklı hem de bağışıklık sisteminin güçlendirerek hastalıklardan koruyor. İşte bu mevsimde tüketmezsek olmaz diyebileceğimiz sağlık deposu besinler. Bağışıklık sisteminin zayıflığı birçok hastalığın temel nedenidir. Peki, bağışıklık sistemini çökerten nedenler hangileridir? 

Grip ve soğuk algınlığına karşı bağışıklık sistemini güçlendirmek en temel kural kabul ediliyor. Bunun için de doğal destekçi besinlerden faydalanmak gerekiyor. Grip ve nezleden korunmak için özellikle önemli bir antioksidan olan C vitamini tüketmek, vücuttan toksik maddelerin atılmasında ve bağışıklık sisteminin güçlenmesinde önemli rol oynuyor. Bunun yanı sıra A ve E vitaminleri, demir, çinko, omega 3 yağ asitleri de en büyük destekçilerden sayılıyor. Bağışıklık sistemini güçlendirirken probiyotik, prebiyotik ve lifli besinlerle bağırsak florasını dengelemek de büyük önem taşıyor. Peki bütün bu doğal savaşçı besinler nelerdir Semizotu, turunçgiller, ceviz, ıspanak, badem, nar, enginar, brokoli, havuç, kivi, balık, ananas, kuru baklagiller, kuşburnu, zeytin, zeytinyağı, yulaf kepeği ve yoğurt gibi besinler bağışıklık sistemini kuvvetlendirir. 

Bağışıklık sistemimiz neden zayıf düşüyor?

Kötü beslenme alışkanlıkları• Protein, vitamin ve mineral alımının yetersizliği

Alkol, sigara, uyuşturucu

Ağır metaller, hormonlar, genetik yapısıyla oynanmış gıdalar

Kimyasal ilaçlar

Serbest radikaller

Beden ve çevre için gereken temizlik kurallarına uyulmaması

Hava kirliliği• Egzersiz azlığı, hareketsizlik

Şişmanlık

Bakteriyel ve viral enfeksiyonlar

Uyku saatlerinin düzensizliği

Güneş ışığının azlığı

Bağışıklık sistemini kuvvetlendiren yiyecekler neler?

Haftada en az üç gün balık yemek, beslenmede kuru baklagillere ağırlık vermek, mevsim sebzeleri yemek, süt ayran, yoğurt, kefir gibi hayvansal gıdaları tüketmek bağışıklık sistemini güçlendirmede önemli bir yoldur. Güneşli günlerde açık havada dolaşmak ve haftada minimum 3 gün 40 dakikadan başlayan egzersizler yapmak, zinde hissetmeyi sağlar.

Güçlü bir bağışıklık sistemi için antioksidan kapasitesi yüksek gıdalar tüketin. Antioksidan kapasiteleri yüksek yiyecekler bağışıklık sistemini güçlendirir. Bu yiyeceklerin ana özelliği vücudu yenileyici ve onarıcı güce sahip olmalarıdır. Semizotu, turunçgiller, ceviz, ıspanak, badem, nar, enginar, brokoli, havuç, kivi, balık, ananas, kuru baklagiller, kuşburnu, zeytin, zeytinyağı, yulaf kepeği ve yoğurt gibi besinler bağışıklık sistemini kuvvetlendirir. Öğünlerde bu yiyeceklere sık sık yer verilirse hastalıklara karşı vücut direnci artar.

Özellikle yeşil yapraklı sebzeler (ıspanak, semizotu, pazı, dereotu, nane, marul ) içerdikleri A, C ve E vitaminleri, folik asit ve Omega 3 sayesinde kuvvetli antioksidan özellik gösterirler. Omega 3 oranını artırabilmek için haftada 3 gün balık tüketilmeli, salatalara 1 tatlı kaşığı keten tohumu eklenilebilir. Güçlü bir Omega 3 kaynağı olan ceviz tüketmekte vücuda antioksidan açısından destek olur.

Bağışıklık sistemi nasıl güçlenir?

Yatmadan bir diş sarımsak

Sarımsak vücuda giren mikroplarla savaşarak, bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Nezle ve gribe karşı büyük etki gösteriyor. İçeriğindeki allicin biyoaktif bileşeni sarımsak çiğnendiğinde, dövüldüğünde veya kesilerek tüketildiğinde açığa çıkarak daha çok fayda sağlıyor. Hafif bir nezle başlangıcınız varsa, mide ile ilgili bir probleminiz yoksa, gece yatmadan önce doğranmış bir diş sarımsağı limon suyuyla yutarak gribe yakalanma riskini azaltabilirsiniz.

Narenciyeleri sıkmayın, yiyin

Limon, portakal, mandalina gibi C vitamininden zengin gıdaları kış aylarında tüketmek gripten korunmak için en iyi yollardan biri. Özellikle sabahları kalkınca limon dilimli ılık bir su içmek limonun antioksidan etkisiyle güne daha zinde başlamaya ve nezleden korunmaya yardımcı oluyor. Ancak tansiyon düşürücü etkisinden dolayı, düşük tansiyonu olanların daha dikkatli olmaları gerekiyor. Portakalı ve diğer meyveleri, suyunu içmek yerine posasıyla tüketin.

Su içmeyi unutmayın

Hastalıklarda vücudumuzdan toksinlerin ve mikropların daha kısa sürede atılabilmesi için mutlaka yeterli su tüketilmeli. Özellikle griple beraberinde gelebilecek olan yüksek ateş, ishal gibi durumlarda yüksek sıvı kayıplarına karşı günlük 10-12 bardak su tüketmek gerekiyor.

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Haber Tarihi: 16 Mart 2019 Cumartesi 09:56
  1. Bağışıklık sistemi nasıl güçlenir?
  2. Bağışıklık sistemimiz neden zayıf düşüyor?
  3. Bağışıklık sistemini kuvvetlendirici besinler

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