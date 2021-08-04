Bağışıklık sistemini güçlendiriyor ama kilosu 4 bin TL! Buna rağmen yok satıyor!

Dünyada, 'imparatorların çayı' olarak bilinen, Türkiye'de ise 'beyaz iksir' adıyla kilosu 4 bin TL'yi bulan fiyatlardan satılan beyaz çay, bağışıklığı güçlendiren özelliğiyle pandemide yok sattı. Çaykur Genel Müdürü Yusuf Ziya Alim, pandemi sürecinde stokların tükendiğini söyledi.

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nce (ÇAYKUR), 'tomurcuk' olarak bilinen çayın üst filizlerinden elde edilen beyaz çayın üretimi sürüyor. Dünyada, 'imparatorların çayı' olarak bilinen, Türkiye'de ise 'beyaz iksir' adıyla, kilosu 4 bin TL'yi bulan fiyatlardan satılan beyaz çay, pandemi döneminde yoğun ilgi gördü. Kan dolaşımı ve sindirim sistemine iyi geldiği bilinen, bağışıklık sistemini güçlendirerek hastalıklara karşı doğal koruma sağlayan beyaz çayın stokları tamamen tükendi. Çaykur, bu yıl üretimi artırmak için çalışma yürütüyor.

'Sağlığa çok faydalı’

Çaykur Genel Müdürü Yusuf Ziya Alim, beyaz çayın insan sağlığına olan çok ciddi faydalarının dünyada yapılan bilimsel araştırmalarla kanıtlandığını belirterek, "Beyaz çay bahçelerindeki açmamış tepe tomurcukların elle tek tek toplanmasıyla üretilir. Bu tomurcuklar dolgun, yüzeyleri beyaz tüylü ve parlak görünümdedir. Beyaz çay, dünyada gençlik aşısı olarak adlandırılıyor ki yaşlanma, kırışıklık ve sarkmalara karşı kullanılmaktadır. Cildi kuvvetlendirici, yeni cilt hücre yetişmeyi destekleyicidir. Çevre ve günlük cilt yıpranmalara karşı cildi koruyucudur. Pürüzsüz ve yumuşak bir deri oluşumunda etkin rol oynar. 'Genç görünmek istiyorsan beyaz çay iç' söylemini beyaz çay fazlasıyla hak etmektedir" dedi.

'Bağışıklığı güçlendiriyor’

Beyaz çayın bağışıklık sistemini kuvvetlendirdiğini söyleyen Alim, "Kanserden korur. Erken dönemlerde kansere neden olan hücre mutasyonlarını engeller. Cildi güzelleştirir. Çok yüksek oranda antioksidan içerir. Tansiyon ve kolesterolü düşürür. Virüs ve bakterilere karşı etkisi kuvvetlidir. Zayıflamaya yardımcı olur. Florit içeriği zengin olduğundan dişlerde plak ve çürük oluşmasını önler. Yaşlanma, kırışıklık ve sarkmalara karşı olumlu rol oynar. Pürüzsüz ve yumuşak bir cilt için etkilidir. Cildi kuvvetlendirici, hücre yenilemeyi destekleyici özelliği de vardır" diye konuştu.