Bağışıklık sistemine birebir, yapan kazanır! Herkes bunu konuşuyor: O karışım için akın akın alıyorlar

Kestane balı her türlü hastalıkta herhangi bir yan etkiye sebep olmaksızın kullanılabilmektedir. Her gün kullanılan kestane balı ve tarçın bağışıklık sistemini kuvvetlendirir ve vücudu bakteri ve virüs saldırılarına karşı korur. Araştırmacılara göre kestane balı birçok vitamin ve büyük miktarda demir içermektedir. Kestane balının düzenli kullanılması akyuvarlar içerisindeki bakteriler ve virüslerle savaşan korpuskülleri de kuvvetlendirir.

Kestane balını diğer ballardan ayıran en önemli özelliği arıların sadece kestane çiçeğinden beslenmesidir. Ancak bu her zaman yüzde yüz seviyesinde olamaz elbette. Hiçbir bal türü zaten tek tip çiçekte gezen arının balı değildir. Arı her çiçeği gezer, ama çevresinde en yoğun bulunan ağaç veya çiçeklerin balını gezeceği için, çam ormanında ise, çam balı, çiçek yaylasında ise çiçek balı, kestane ormanında ise kestane balı yapacaktır. Günümüzde arılar kestane ormanlarının yetersiz kaldığı yerlerde orman bitkileri ve ıhlamur ağaçlarından da beslenebilmektedir.

Maalesef kestane ormanlarımız, kestane kanseri yüzünden kaybedilen ağaçlarla günbegün azalmaktadır. Kestane ağaçları azaldıkça, kestane balı üretimi de azalmakta, bu bal az bulunur hale geldiği için de pahalı satılmaktadır.

Bu açıdan özellikle Bursa ilindeki ve Doğu Karadeniz bölgesindeki Rize, Artvin ormanlarındaki kestane ağaçlarının korunması ve artırılması önem arz etmektedir.

Bal arısı kestaneden hem polen hem nektar hem de salgı toplar. Arılar kestaneden nektar toplarken tozlaşmayı da sağlayarak kestane üretimine katkı da bulunurlar. Kestane balı özellik bakımından daha koyu kıvamda, koyu kahve renginde, biraz acı, keskin bir tadı olan aynı zamanda kestanenin tadını ve kokusunu da taşıyan lezzete sahiptir. Çiçek balından daha koyu renktedir ve çiçek balına oranla 2 kat daha fazla demir ve 4 kat fazla kalsiyum ihtiva eder. Ayrıca kestane balı mikrop öldürücü özelliği ile de tanınır.

FAYDALARI

* Hazımsızlık ve grip : Toz tarçın 2 kaşık kestane balı üzerine serpilip yemekten önce alındığında asit oluşumunu ve hazımsızlığı önler.

* İdrar kesesi enfeksiyonları : İki kaşık toz tarçın bir tatlı kaşığı bal ılık su içerisinde eritilip içilir.

* Kansere etkileri : Mide ve kemik kanserleri üzerinde başarılı olunmuştur. Bu tür kanserlere yakalanan hastalar günde bir kaşık kestane balı ve bir kaşık tarçını bir ay süreyle günde üç defa almalıdırlar.

* Kalp hastalıkları : Kestane balı ve tarçınla bir karışım yap ve bunu her sabah kahvaltıda reçel veya marmelat yerine ekmek üzerine sür. Bu uygulama arterlerdeki kolesterolleri eriterek hastaları kalp krizinden korur. Bu uygulamayı düzenli olarak yapan kişilerde solunum güçlüğü ortadan kalkacak ve kalp atışları kuvvetlenecektir.

* Kısırlık : Hamile kalamayan kadınlar bir tutam toz tarçın ve yarım tatlı kaşığı kestane balını gün boyunca bir sakızla çiğnediklerinde tükürükle karışarak yavaş yavaş emilerek etkili olmaktadır.

* Mide ağrıları : Kestane balı ve tarçın kürlerinin mide ağrıları ve gaz için olduğu kadar mide ülserleri için de yararlı olduğu saptanmıştır.

* Soğuk algınlığı : Bir kaşık ılıtılmış bal ve 1/4 tatlı kaşığı toz tarçın günde üç defa yenir. Bu uygulama birçok kronik öksürük, soğuk algınlığı ve sinüslerin temizlenmesi için de geçerlidir.

* Yaşlılık : Kestane balı ve tarçınla hazırlanan çay düzenli alındığında yaşlılık harabiyetini önler. 4 kaşık kestane balı, 1 kaşık toz tarçın 3 bardak su içerisinde kaynatılarak bir içecek hazırlanır. Günde 3-4 defa ¼ bardak miktarında içilir. Deriyi diri, taze ve yumuşak tutar yıpranmasını durdurur.

* Not: Kestane balık çok güçlü ve etkili bir bal olması nedeniyle günde 1–2 kaşıktan fazla tüketilmesi doğru olmaz. Fazla tüketilirse baş dönmesi yapabilir. Ayrıca alerjik hastalığı olanların daha dikkatli tüketmesi gerekir.

Kestane balı ve tarçın müthiş bir ikili nasıl yapılır?

4 kaşık kestane balı, 1 kaşık toz tarçın 3 bardak su içerisinde kaynatılarak bir içecek hazırlanır. Günde 3-4 defa ¼ bardak miktarında içilir. Deriyi diri, taze ve yumuşak tutar yıpranmasını durdurur.