Koronavirüs salgınında 6 Eylül’de yeni bir dönem başladı. Yüz yüze eğitime başlanmış olması sebebiyle öğretmenler ve okul çalışanları aşı olmadılarsa haftada iki kez PCR testi vermek zorunda. Ayrıca aşı olmayanlar şehirlerarası toplu ulaşımın yanı sıra sinema, konser ve tiyatro gibi alanlara girişte PCR testi sunmak zorunda. Hastalığı geçirenlerin ise 180 gün PCR zorunluluğu yok. Bu sebeple hastalığı geçiren ve 180 günü doldurmamış olanlar bağışık olduklarını nasıl ispat edeceklerini merak ediyordu. Vatandaşların taleplerinin ardından ‘Bağışıklık sertifikası’ uygulaması hayata geçirildi. Peki, bağışıklık sertifikası nasıl indirilir?

Bağışıklık sertifikası nasıl alınır? Korona geçirenlere PCR testi zorunlu mu?

PCR zorunluluğu 6 Eylül’de başladı. Aşı olan vatandaşlar ile hastalığın üzerinden 180 gün geçmeyenler PCR testi vermek zorunda değil. Aşı olan vatandaşlar 2.dozun üzerinden 14 gün geçtikten sonra Hayat Eve Sığar Uygulaması’ndan ya da e Nabız üzerinden aşı kartı indirebiliyor. Hastalığı geçiren ve 180 günü aşmamış kişilere de PCR zorunluluğu yok. Ancak bu kişiler bağışık olduklarını nasıl ispat edeceklerini merak ediyordu. e Nabız’a bu noktada yeni bir özellik eklendi.

Vatandaşlar bağışık olduğunu, hastalığın üzerinden 180 gün geçmediğini indirecekleri ‘Bağışıklık sertifikasıyla’ kanıtlayabilecek. Böylece PCR testine ihtiyaç duymayacaklar. Bağışık olanlar e Nabız web sitesi veya uygulamasına giriş yaptıktan sonra “Covid19 ile ilgili bilgilerinize ulaşmak için tıklayınız” kısmına tıklayıp sertifikalarını indirebilirler.

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