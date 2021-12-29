Bağışıklık sistemi veya immün sistem, bir canlıdaki hastalıklara karşı savunma mekanizmasını oluşturur.

Kısacası vücudu hastalıklara karşı koruyan bir savunma kalkanıdır. Bağışıklık sistemi vücuda girmeye çalışan tüm maddeleri tanır, ayrıştırır ve zararlı gördüklerini yok eder. O kadar hassas bir işleyişe sahiptir ki protein ve aminoasit gibi yapı olarak birbirine çok benzeyen maddelerin bile ayrımını yapabilir.

Bağışıklık güçlendirici 5 besin

Tarçın: Tarçın, iltihap önleyici özelliklere sahiptir ve bir dizi antioksidan içerir. Araştırmalar, tarçının ayrıca antibakteriyel özelliklere de sahip olduğunu gösteriyor. Tarçın genel olarak Çin tarçını ve Seylan tarçını olarak ikiye ayrılır.

Zencefil: Zencefil, harika bir tada sahip evrensel bir ilaç olarak görülür. Metabolizmayı hızlandırır, iltihap önleyici özelliklere sahiptir, bağışıklık sistemini güçlendirir, B vitaminleri ve C vitamini içerir.

Sarımsak: Sarımsak, mutfakların olmazsa olmazıdır ve grip mevsiminin vazgeçilmezidir. Sarımsağın bağışıklık sistemine olan faydalarını herkes bilir ama aynı zamanda antioksidanlar içerdiğini ve iltihap önleyici özelliklere sahip olduğunu da hatırlatmak gerekir.

Kekik: Kekik, şifalı bitkiler arasında çok popülerdir. Kekiğin A vitamini, beta karoten, kalsiyum, B vitaminleri, potasyum ve çinko içerdiği bilinmekte.

Zerdeçal: Bu baharat, özellikle geleneksel Çin tıbbında cilt hastalıkları ve sindirim sorunları için bir çare olarak bilinir. Zerdeçal, çiçekli zencefil bitkisinin kökünden yapılır ve 4 bin 500 yıldan fazla bir süredir tıbbi olarak kullanılmaktadır.