Bağırsakta mikropları etkisizleştiren protein bulundu

ABD’de MIT araştırmacıları tarafından yapılan yeni bir çalışma, bağırsakların mikroplara karşı savunmasında önemli rol oynayan bir proteini ortaya çıkardı.

Bilim insanlarının yaptığı araştırmada 'intelectin-2' adlı proteinin bakterileri yakalayarak büyümelerini yavaşlattığı ve zamanla parçalanmalarına yol açabildiği belirlendi.

Araştırmacılara göre bu protein aynı zamanda bağırsak yüzeyini koruyan mukus tabakasını güçlendirerek mikroplara karşı ikinci bir savunma hattı oluşturuyor.

Çalışmanın sonuçlarının Nature Communications dergisinde yayımlandığı aktarıldı.

MUKUS TABAKASINI DAHA SAĞLAM HALE GETİRİYOR

Araştırmada intelectin-2 proteininin, bağırsak mukusunun temel bileşenleri olan bazı şeker moleküllerine bağlanarak mukus tabakasını daha sağlam hale getirdiği belirlendi.

Bu bağlanma sayesinde mukus yapısı daha güçlü hale geliyor ve bağırsak yüzeyi bakterilerin doğrudan temasına karşı daha iyi korunuyor.

Araştırmanın kıdemli yazarı Laura Kiessling, proteinin iki farklı savunma mekanizmasıyla çalıştığını belirterek şöyle dedi: “Intelectin-2 hem mukus bariyerini güçlendiriyor hem de bariyer aşılırsa bakterileri doğrudan etkisiz hale getirebiliyor.”

PROTEİN BAKTERİLERİ TUZAĞA DÜŞÜRÜYOR

Araştırmacılar ayrıca proteinin bazı bakterilerin yüzeyindeki şeker moleküllerine bağlanarak mikropları adeta tuzağa düşürdüğünü tespit etti.

Bu durumda bakterilerin çoğalmasının yavaşladığı ve zamanla parçalanarak öldüğü gözlemlendi.

Bilim insanlarına göre bu mekanizma bağırsak enfeksiyonlarına yol açabilen bazı patojen bakterilere karşı da etkili olabilir.

Araştırmacılar, intelectin-2 proteininin gelecekte yeni tedavi yöntemlerinin geliştirilmesinde kullanılabileceğini belirtiyor.

Protein özellikle inflamatuar bağırsak hastalığı gibi durumlarda bağırsak bariyerini güçlendirmek için değerlendirilebilir.

Bilim insanlarına göre bu mekanizma ayrıca antibiyotiklere dirençli bakterilerle mücadelede yeni bir yaklaşım sunabilir.

Araştırmacılar, insan vücudunun doğal savunma sistemini kullanan bu tür yöntemlerin gelecekte enfeksiyon tedavilerinde önemli rol oynayabileceğini ifade etti.