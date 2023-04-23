Bağırsaklarınızı bu yöntemle 1 saatte boşaltın: İlaca denk olan kolon temizliği! Tüm organların sağlığı ona bağlı

Bağırsak temizleme diyeti ile 3 haftada 10 kilo verin! Unutmayın vücudunuzun sindiremediği bütün gıdalar kalın bağırsakta mukus şeklinde birikir ve orada çok sayıda toksin oluşumuna sebep olur. Sağlıklı bir bağışıklık sistemi için kolon temizliği nasıl yapılır, kalın bağırsak temizliği için neler yapmak gerekir diyorsanız işte cevapları…

Bağırsaklarda biriken toksin de gün içinde size yorgunluk, baş ağrısı, kilo ve enerji düşüklüğü olarak geri gelir.

Sabahları yorgun kalkmak, baş ağrısı ile günü geçirmek, hiç birşey yemediğiniz halde kilo almanız, gün daha bitmeden enerjiniz tükenmiş gibi hissetmeniz hep bağırsaklarda biriken toksinlerden dolayı oluyor.

Neyse ki bütün bu şikayetlerinizi son bulduracak; yüksek miktarda lifli besin içeren yiyeceklerden oluşan diyet ile bağırsaklarınızı temizleyen, toksinleri attıran ve 3 hafta gibi kısa bir sürede 10 kiloya kadar zayıflamanızı sağlayan bir diyetimiz var.

Bağırsakları Temizleyen Yöntem

1 adet elma 1 çorba kaşığı bal 1 yemek kaşığı chia tohumu 1 çorba kaşığı keten tohumu 1 su bardağı kadar da içme suyu

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Bağırsakları Temizleyen Yöntem Yapılışı

1 adet elmayı küçük parçalar halinde kesin. Arzu ederseniz rendeleye de bilirsiniz. Elmaları, 1 çorba kaşığı bal, 1 çorba kaşığı keten tohumu ile beraber bir kaba alın. Üzerine 1 bardak su ekleyin. Malzemelerin yumuşaması için 10dk bekletin. Üzerine chia tohumunu da ekleyin ve 5 dakika kadar karıştırın.

Bu karışımı sabahları aç karnına için ve 3 hafta kadar devam edin. Daha iyi sonuç almak için bol sıvı tüketin(yaklaşık 2 litre) ve bağırsakları boşaltmaya teşvik edin.

3 haftanın sonunda bağırsaklarınız toksinlerden arınmış ve 10 kilo zayıflamış olacaksınız. Yazının başında belirttiğimiz şikayetlerden de kurtulmuş olarak hayatınıza daha kaliteli olarak devam edeceksiniz

Vücutta toksinler biriktiğinde ne olur?

Sindirim sisteminiz, kolonun bozulması ve toksinlerin atılamaması nedeniyle 24 ila 70 saat arasında 30 kg toksin biriktirir. Kabızlık semptomlardan biridir.

Toksin birikmesinin belirti neler?

Toksinler vücutta biriktiğinde yukarıda da bahsettiğimiz gibi kabızlığa neden olur ve bağışıklık sistemini zayıflatarak hastalanmayı kolaylaştırır. Özellikle mesane ve idrar yolu enfeksiyonları ve vajinal enfeksiyon riski yüksektir. Bazı durumlarda deri döküntüleri meydana gelebilir. Bu semptomlardan herhangi birine sahipseniz ve vücudunuzun toksinleri açıkça artıyorsa, toksinlerinizi vücudunuzdan atmak için haberimizde yer alan doğal yöntemi kullanın.



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Toksinler vücuttan atılmazsa ne olur?

Merak ediyor olabilirsiniz, “Toksinlerden kurtulmazsak ne olur? İşte toksinler atılmadığında vücudunuzda oluşacak problemler:

Bağışıklık sistemi bozulur.

Cilt kırışmaya başlar.

Alerjiler gelişir.

İnce bağırsak iltihabı oluşur

Mide ülserine yol açar.

Karaciğerin fonksiyonu azalır.

Baş ağrısı ve kas ağrıları meydana gelir.

Sürekli susuzluk hissedilir.

İştah azalır.

Saç dökülmesi yaşanır.

Tırnaklar kırılgan hale gelir.

Ciltte kurumalar baş gösterir.

Vücudunuzu temizleyerek bu yan etkilerden kurtulmak için aşağıdaki doğal yöntemi kullanabilirsiniz. Ayrıca her sabah uyandığınızda bir bardak su içmeyi alışkanlık haline getirin. Bu uygulama böbrek fonksiyonunu iyileştirir ve toksinlerin vücuttan atılmasına yardımcı olur.

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